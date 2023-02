Virgil Popescu: În viitorul apropiat vom crește procentul de energie renegerabilă pe care o vom consuma

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis, luni, că ţara noastră va creşte, în viitorul apropiat, procentul de energie renegerabilă pe care o vom consuma.

,,În viitorul apropiat vom crește procentul de energie renegerabilă pe care o vom consuma, de aceea am făcut o vizită de lucru la compania Red Electrica, care este operatorul rețelei de transport de energie electrică de înaltă tensiune din Spania.”, a transmis oficialul pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, compania administrează întreaga rețea de transport de energie electrică din Spania, inclusiv sistemele electrice autonome ale insulelor (inclusiv, în special, Ibiza, Mallorca și în Insulele Canare ).

,,Aceasta reprezintă peste 44.000 km de linii de înaltă tensiune și o capacitate de transformare de 92.000 MVA. Am văzut cum sunt integrate în sistemul național sursele de energie regenerabilă și am discutat despre o posibilă colaborare cu cei de la Transelectrica, pentru a prelua modelul de bune practici și în România. Împărtășim un interes comun și real pentru a investi și acționa, pentru a lăsa o moștenire copiilor noștri.”, a menţionat Virgil Popescu.

Tot pe pagina de Facebook, ministrul Energiei a mai transmis că România a luat măsuri pentru a se securiza energetic, în contextul războiului hibrid determinat de Rusia, dar a venit şi cu soluţii de protecţie pentru Uniunea Europeană.

,,În contextul războiului hibrid determinat de Rusia, România a luat măsuri pentru a se securiza energetic, dar a venit şi cu soluţii de protecţie pentru Uniunea Europeană. În acest sens, am semnat un acord cu Georgia, Ungaria şi Azerbaidjan pentru construirea unui cablu submarin de transport de energie din surse regenerabile, care va alimenta UE. Mai mult, suntem parte din proiectul de extindere către Europa Centrală şi de Sud-Est a coridorului sudic de gaze, care pleacă din Azerbaidjan", a spus Popescu, într-o postare pe Facebook.

Pe lângă cele două măsuri esenţiale, România vrea să extragă gazele existente din perimetrele care-i aparţin în Marea Neagră, îşi dezvoltă capacitatea nucleară civilă prin construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi prin punerea în funcţiune de reactoare mici modulare, a continuat el.

,,De asemenea, prin PNRR avem proiecte de dezvoltare pentru susţinerea investiţiilor în hidrogen verde", a adăugat şeful de la Energie.

Împreună cu vicepremierul și ministrul Tranziției Ecologice din Spania, Teresa Ribera, ministrul Energiei din Olanda, Rob Jetten, CEO Vestas Henrick Andersen, ministrul Virgil Popescu a participat la masa rotundă cu tema securității energetice: Dezbaterea ,,Opportunities and challenges for a genuine energy union - the energy pillar of the EU”s open stratgic autonomy”, Spania 2023.