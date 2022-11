Virgil Popescu: SUA susține financiar construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă

Ministrul Energiei a anunțat după semnarea acordurilor cu US Exim pentru două împrumuturi destinate construcției reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă că România va deveni independentă energetic.

„Miercuri, în prezența președintelui României Klaus Iohannis, a Reprezentantului Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Climă, John Kerry, și a lui Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary Bureau of Energy Resource, la Conferința ONU privind schimbările climatice - COP27, am avut onoarea să anunț împreună cu președintele US EXIM Bank Reta Jo Lewis sprijinul ferm pentru acordarea finanțării de către US EXIM pentru construirea unităților 3 și 4 de la Cernavodă”, a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

US EXIM a emis două scrisori de intenție pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă:

• o scrisoare de intenție pentru un prim împrumut de circa 50 milioane dolari care va sprijini derularea Fazei 2 a proiectului unităților 3 și 4 (Faza 2 va începe trimestrul al doilea din 2023).

• a doua scrisoare de intenție va fi o scrisoare pentru un împrumut de 3 miliarde dolari care va acoperi contribuția americană în proiectul în ansamblul său.

„Ne vom asigura securitatea energetică”

Aceste linii de finanțare vor fi susținute prin intermediul acordului de sprijin discutat cu Guvernul României.

„Este un pas extrem de important în realizarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România. Totodată, prin anunțul de astăzi, SUA dă un semnal politic puternic că susține financiar dezvoltarea programului nuclear civil al României.

Vreau să le mulțumesc președintelui României Klaus Iohannis, prim - ministrului României Nicolae Ionel Ciucă, colegilor de la SNN și partenerilor americani de la Departamentul pentru Energie (DOE) și Departamentul de Stat pentru suportul acordat.

Da, România va deveni independentă energetic și, totodată, ne vom asigura securitatea energetică și cu ajutorul energiei nucleare. Pentru că decarbonizare fără energie nucleară nu se poate face”, a încheiat ministrul.

Etapele de dezvoltare a proiectului Unităților 3 și 4

Aprobată în aprilie 2021 de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Nuclearelectrica, Strategia de continuare a Proiectului Unităților 3 și 4 CANDU de la Centrala Nucleară Cernavoda este implementată în trei etape, în conformitate cu experiența internațională în construcția de centrale nucleare.

Etapa 1, cea actuală, demarată la sfârșitul anului 2021, reprezintă etapa pregătitoare, inițiată prin capitalizarea și operaționalizarea companiei de proiect, Energonuclear S.A. Această etapă va dura până la 24 de luni, timp în care se va pregăti/actualiza un set de documentații de inginerie și securitate necesare pentru demararea Proiectului (actualizarea documentelor de bază de licențiere, a ghidurilor de securitate, a modificărilor de proiect legate de securitate nucleara, reevaluarea structurilor civile existente etc.), necesare pentru fundamentarea unei decizii preliminare de investiție.

La 25 noiembrie 2021, Energonuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, membra a Grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de proiectare și OEM Candu (producătorul original al tehnologiei Candu) pentru Proiect. În cadrul contractului, CANDU Energy va furniza servicii de inginerie pentru elaborarea și actualizarea documentației necesare pentru inițierea Proiectului unităților CANDU 3 și 4.

Etapa 2 a proiectului (Lucrări preliminare) constă în efectuarea lucrărilor preliminare și se estimează că va dura până la 30 de luni. Această etapă va consta în pregătirea ingineriei critice ("Limited Notice to Proceed - LNTP") pentru definirea proiectului, structurarea și contractarea finanțării și convenirea unei arhitecturi contractuale adecvate pentru implementarea Proiectului, obținerea Licenței de securitate nucleară pentru construcție, reevaluarea fezabilității Proiectului pe baza unor indicatori tehnici și economici actualizați și adoptarea Deciziei finale de investiție (FID), pentru trecerea la Etapa III (Construcție).

Etapa 3 a Proiectului constă în mobilizarea șantierului, începerea lucrărilor de construcție, punerea în funcțiune și începerea exploatării comerciale a Unității 3 în 2030 și a Unității 4 în 2031.

Pe baza studiului ROMATOM privind capacitatea Industriei Nucleare Românești de a participa la dezvoltarea programului nuclear românesc, se estimează că potențiala participare a Industriei Nucleare Românești, cu referire la bunurile și serviciile identificate în acest studiu, poate fi evaluată la aproximativ 1-1,6 miliarde de euro, ceea ce ar reprezenta între 25% și 40% din valoarea totală a Contractului de Inginerie, Achiziție, Construcție și Management, reprezentând astfel o contribuție semnificativă cu impact major asupra economiei naționale și reindustrializării acesteia. Studiul estimează, de asemenea, că industria locală poate asigura maximum 19.000 de locuri de muncă angajate în dezvoltarea programului nuclear românesc (11.000 de locuri de muncă existente plus 8.000 de locuri de muncă ce pot fi create în cazul în care se primesc comenzi).