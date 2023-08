Vești proaste pentru Ford și Tesla. Cererea pentru mașini electrice se apropie de un platou

După ani de creștere rapidă, piața vehiculelor electrice se îndreaptă spre un platou, scrie BusinessInsider în cadrul unei analize.

De ani de zile, plug-in-urile au reprezentat doar puțin mai mult de 1% din piață, deoarece opțiunile erau limitate și adoptarea a fost lentă. Dar din 2020, această creștere s-a accelerat cu ajutorul unui val de noi modele electrice, îmbunătățiri ale infrastructurii de încărcare și un impuls mai mare din partea industriei de a educa clienții cu privire la achizițiile de vehicule electrice.

Vânzările de mașini electrice în SUA au atins un record de aproape 6% din totalul vânzărilor de vehicule anul trecut și sunt pe cale să îl depășească anul acesta, reprezentând aproape 9% din vânzările către clienți individuali doar în iunie, potrivit JD Power.

Odată cu această creștere a venit și o serie de obiective ambițioase. Tesla își propune să producă 2 milioane de vehicule pentru prima dată în acest an, Ford a declarat inițial că va construi 600.000 de vehicule electrice în acest an, iar GM intenționează să producă aproximativ 150.000 de vehicule electrice în acest an.

Analiștii spun însă că se întrevede un platou pe acest segment. Primele semne ale acestui lucru au venit luna trecută, când dealerii Ford au declarat că trebuie să refuze alocările Mustang Mach-E. (Ford și-a ajustat ulterior obiectivele de producție de vehicule electrice pentru a reflecta schimbarea creșterii cererii).

"Creșterea spectaculoasă pe care am văzut-o în ultimii câțiva ani nu poate fi susținută. Pur și simplu nu este posibil", a declarat Sam Fiorani, vicepreședinte pentru prognoza auto globală la AutoForecast Solutions. „Cu cât mergem mai sus în această curbă de creștere, cu atât va fi mai greu să ajungem la următorul nivel”.

Statele cu cea mai mare pondere a vânzărilor de vehicule electrice sunt, de asemenea, cele mai lente în creșterea vânzărilor în acest moment, potrivit unui studiu recent al iSeeCars. California, Oregon și Washington – unde vânzările de vehicule electrice reprezintă între aproximativ 7% și 10% din piață – sunt în prezent printre statele cu cea mai lentă adoptare, a arătat studiul.

„Se pare că există această rezistență naturală undeva între 7% și 10% din cota de piață într-o anumită stare”, a spus analistul iSeeCars Karl Brauer.