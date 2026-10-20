Un gigant american cumpără o fabrică din București. Ce se întâmplă cu cei 180 de angajați

O fabrică din București, cu peste 180 de angajați, va ajunge în portofoliul unui gigant american din industria tehnologiei, într-o tranzacție de aproximativ 650 de milioane de euro. Unitatea produce componente optice de înaltă performanță, utilizate inclusiv în industria de apărare.

Fabrica a fost achiziționată de TTM Technologies Foto: ophiropt.com

Compania americană TTM Technologies a ajuns la un acord pentru achiziția diviziei Ophir Optics de la MKS Instruments, care deține unități de producție în Israel și România, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro. Tranzacția este evaluată la aproximativ 650 de milioane de euro și ar urma să fie finalizată în al doilea trimestru din 2027, dacă vor fi îndeplinite condițiile necesare.

Achiziția nu include divizia Ophir Instruments a MKS, specializată în caracterizarea sistemelor laser, și nici marca Ophir.

Ce se întâmplă cu cei peste 180 de angajați din România

Înainte de anunțarea tranzacției, MKS Instruments intenționa să crească cu aproximativ 50% numărul de ingineri și tehnicieni de la fabrica din București, până la circa 270 de angajați. Planurile erau susținute de creșterea volumelor de producție și de cererea tot mai mare de componente optice pentru piețele europene de apărare, securitate și supraveghere.

„În privința Ophir, volumele de producție cresc semnificativ ca răspuns la cererea tot mai mare de pe piețele europene de apărare, securitate și supraveghere”, transmitea compania pentru publicația citată.

Totodată, reprezentanții MKS precizau că recrutarea specialiștilor reprezenta o provocare, fiind căutați mecanici, operatori, tehnicieni și ingineri. La momentul declarației, compania avea 27 de posturi vacante publicate pe pagina de cariere.

Potrivit sursei citate, tranzacția este programată să se încheie în 2027, iar până atunci fabrica rămâne parte a diviziei Ophir Optics deținute de MKS.

Fabrica a fost mutată într-o hală de 6.500 de metri pătrați

Unitatea Ophir din București a fost mutată într-o hală de aproximativ 6.500 de metri pătrați, închiriată în cadrul platformei logistice Logicor, în estul Capitalei, la intrarea pe Autostrada Soarelui. Noul spațiu are o suprafață de peste două ori mai mare decât cea ocupată anterior în Sectorul 3.

Fabrica produce componente optice și subansamble de înaltă performanță pentru aplicații în spectrul ultraviolet, vizibil și infraroșu, precum și pentru lasere de mare putere utilizate la tăiere.

Produsele sunt destinate mai multor sectoare, inclusiv apărării, industriei de prelucrare a metalelor și industriei auto.

Cine este gigantul american care cumpără fabrica

TTM Technologies a fost fondată în 1998, în California, și este cel mai mare producător de plăci cu circuite imprimate din America de Nord și unul dintre primii cinci la nivel mondial. Compania este principalul furnizor de astfel de componente pentru Armata SUA.

Grupul are peste 18.000 de angajați și 24 de unități de producție în Statele Unite și Asia, inclusiv în China.

La nivel de grup, TTM Technologies a raportat venituri de 2,9 miliarde de dolari în 2025, cu 19% mai mari decât în anul precedent. Profitul net a ajuns la 177,4 milioane de dolari, comparativ cu 56,3 milioane de dolari în 2024.