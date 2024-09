Suspiciuni de conflict de interese la licitația de 3,3 milioane euro pentru digitalizarea Poștei Române. Ce spun părțile implicate

La începutul acestui an, Poșta Română a lansat o licitație pentru implementarea unui sistem informatic pentru digitalizare a instituției. Pe parcursul licitației încă nefinalizate au apărut mai multe contestații.

Valoarea contractului ce va fi atribuit în această toamnă ofertantului câștigător la licitația pentru Implementarea unui sistem informatic tip ERP la Compania Națională Poșta Română este de 3,35 milioane euro. Licitația a fost anunțată în SICAP pe 23 ianuarie 2024, cu sursă de finanțare prin contract de credit cu Banca Mondială.

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 22 aprilie 2024. Au fost depuse două oferte acceptate. Este vorba de Asocierea SIMAVI+Trencadis cu subcontractant Maguay (Oracle Cloud) și Asocierea Sostenia (România) + Enovise (România) + ODOO (Belgia).

Potrivit datelor publice, Marcel Isăilă, managerul firmei Sampa Mind Com, cea care a derulat cu Poșta Română contractul de asistență și consultanță management pentru implementarea sistem informatic de gestiune ERP, este și membru al Asociației Comunității Odoo din România, iar firma Odoo din Belgia este unul dintre ofertanții acceptați la licitație. Firesc, se pune întrebarea dacă ar putea exista un potențial conflict de interese.

”Adevărul” a stat de vorbă despre acest subiect cu Valentin Ștefan, directorul Companiei Naționale Poșta Română, și cu Marcel Isăilă, managerul Simpa Mind Com.

”Sunt informații noi pentru mine ceea ce îmi spuneți. Și trebuie să le verificăm, să vedem exact ce s-a întâmplat și evident care sunt implicațiile. Nu am urmărit procedura de licitație, este o comisie ce verifică. Într-adevăr, firma Sampa Mind Com a avut contractul de consultanță cu Poșta Română. Am apelat la un consultant extern din motive simple, în companie nu avem pe nimeni care să poată scrie un caiet de sarcini atât de complex”, a declarat pentru ”Adevărul” Valentin Ștefan, directorul Poșta Română.

Iată ce spune Marcel Isăilă privind suspiciunile de conflict de interese: ”Suntem membri în majoritatea asociațiilor care reprezintă ERP-urile internaționale recunoscute. Nu mai suntem membri ai Asociației comunității Odoo din România. Am fost acum câțiva ani, dar nu am mai prelungit această participare deoarece asociația se concentrează pe o variantă comunitară de ERP, în timp ce noi ne concentrăm pe variantele de business aferente ERP-urilor le care trebuie să le cunoaștem”.

Totusi, Marcel Isăilă apare pe site-ul Asociației respective, în condițiile în care spune că nu mai este membru.

”Voi vorbi cu ei să ne scoată, noi nu am mai plătit cotizația, deci nu mai suntem membri. De asemenea, varianta comunitară de Odoo nu se numără printre ofertanții de la Poșta Română. În esență orice ERP cu renume internațional ar participa, suntem parte din ecosistemul lor, pentru ca trebuie să le cunoaștem pentru a oferi consultanță”, spune Marcel Isăilă.