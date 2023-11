SUA investește 2 miliarde de dolari pentru construcții cu emisii reduse de carbon în clădirile federale

Administrația Biden a anunțat că va investi 2 miliarde de dolari în 150 de proiecte de construcții federale din 39 de state care utilizează materiale care reduc la minimum emisiile de carbon.

Administrația serviciilor guvernamentale va acorda prioritate achiziționării de asfalt, beton, sticlă și oțel produse și eliminate cu niveluri mai scăzute de emisii de gaze cu efect de seră asociate, care respectă un standard global pentru produse ecologice, transmite Reuters.

„Guvernul SUA are o cotă uriașă de piață -în special în ceea ce privește betonul și asfaltul- și cred că acest lucru ajută industria să îndeplinească un nivel de inovare din ce în ce mai mare în ceea ce privește decarbonizarea”, a declarat pentru Reuters John Podesta, consilier principal al președintelui Joe Biden.

Podesta supervizează implementarea Legii de reducere a inflației a administrației, care oferă aproape 4 miliarde de dolari către GSA pentru a investi în clădiri cu emisii reduse de carbon. El a declarat că investițiile vor contribui la combaterea emisiilor din sectoarele care sunt printre cele mai greu de decarbonizat.

Podesta și administratorul GSA, Robin Carnahan, au anunțat aceste investiții în timpul unei vizite la Topeka, Kansas, unde o clădire federală și un tribunal vor primi 25 de milioane de dolari din cele 2 miliarde de dolari de investiții planificate pentru modernizarea instalației în vederea creșterii eficienței energetice.

Asfaltul, betonul, sticla și oțelul se numără printre materialele de construcție cu cea mai mare intensitate de carbon. Acestea reprezintă aproape jumătate din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din industria prelucrătoare americană, potrivit GSA.

Administrația are obiectivul de a avea un portofoliu de clădiri federale cu emisii nete zero până în 2045 și emisii nete zero în achizițiile publice până în 2050.

La acest moment, jumătate dintre cele mai mari 2.000 de companii listate la bursă din lume și-au stabilit obiectivul de a ajunge la emisii nete zero până la jumătatea secolului, însă doar o mică parte dintre acestea respectă liniile directoare stricte ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind ceea ce constituie un angajament de calitate, se arată într-un raport publicat luni.