Wizz Air lansează o nouă rută de la Bucureşti la cele mai mici preţuri. Care este destinaţia

Zborurile dintre Bucureşti şi Santander (Spania) vor fi operate în programul de vară, în zilele de marţi şi sâmbătă.

Biletele pentru noua rută sunt deja în vânzare şi pot fi rezervate pe wizzair.com sau prin intermediul aplicaţiei mobile WIZZ de la doar 99 RON/19.99 EUR*, şi includ un bagaj gratuit de mână cu dimensiunile de 40x30x20cm.

Santander este o destinaţie populară la Oceanul Atlantic, care oferă oportunităţi de petrecere a timpului liber pentru toată lumea. Cei care doresc să se relaxeze la soare se pot bucura de plajele şi barurile locale, în timp ce alţi turişti, aflaţi în căutarea patrimoniului cultural al zonei, pot vizita numeroasele muzee şi catedrale care reprezintă istoria bogată a regiunii.





Această nouă destinaţie spre Spania din Bucureşti devine cea de-a noua după Barcelona, Alicante, Madrid, Castellón, Málaga, Valencia, Tenerife şi Zaragoza. Oraşul Santander, situat în regiunea Cantabria, va fi cea de a 45-a destinaţie din capitală şi a 145-a din reţeaua Wizz Air.

Primul zbor Wizz Air de la Bucureşti a început în 2007, iar de atunci compania a devenit cel mai important transportator aerian din România. În primele zece luni ale anului 2018, WIZZ a transportat mai mult de 8,3 milioane de pasageri pe rutele sale cu preţ redus către şi dinspre Bucureşti, ceea ce reprezintă o creştere de 14,1% de la an la an. În întreaga ţară, operaţiunile Wizz Air din acest an vor sprijini peste 6.000 de locuri de muncă** în industriile asociate.





“2018 a fost un an foarte bun, cu o nouă aeronavă alocată şi 5 noi rute Wizz Air de la Bucureşti. Începem 2019 cu o veste la fel de bună, cu zboruri care conectează Bucureştiul cu oraşul Santander. Este cea de-a 9-a rută din capitală spre Spania, o ţară cu legături economice şi sociale puternice cu România. Cea mai nouă rută oferă oportunităţi de călătorie low-cost atât românilor care vizitează comunitatea locală de acolo, cât şi turiştilor interesaţi să descopere zona nordică a Spaniei. Suntem încrezători că pasagerii noştri români se vor bucura să viziteze încântătorul oraş la tarife ce încep de la doar 99 RON”, a declarat Tamara Vallois, Head of Corporate Communications la Wizz Air.