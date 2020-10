Strigătul de victorie al lui Florin Cîţu: „Finch spune foarte clar că PNL nu creşte taxe în 2021”

„Victorie! Fitch a menţinut rating-ul de ţară al României”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Florin Cîţu.





Acesta arată că reprezentanţii agenţiei de rating au apreciat soluţiile pentru reducera deficitului, care nu includ creşteri de taxe.





„În plus, agenţia de rating spune foarte clar că PNL nu creşte taxe în 2021 :«The ruling centre-right PNL administration has pledged to focus on efficiency and targeted measures rather than tax increases to reduce the deficit (Guvernul PNL s-a angajat să se concentreze mai degrabă pe eficienţă şi pe măsuri specifice decât pe creşteri de impozite pentru a reduce deficitul - n.r)»”, a mai scris Cîţu.





Acesta a anunţat că va oferi în curând mai multe detalii.





Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat, miercuri seară, la începutul şedinţei de Guvern, că Agenţia de rating Moody's - prima dintre agenţiile de profil care a finalizat raportul pentru România - a menţinut ratingul ţării noastre, apreciind decizia Guvernului de la Bucureşti de a nu majora cu 40 de procente valoarea punctului de pensie.