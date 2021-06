Statul român discută cu americanii de la US Eximbank pentru finanţarea investiţiilor de la Cernavodă

„Proiectul unităţilor 3 şi 4 este un proiect care excede capabilitatea SNN de a susţine singular acest demers şi ne bucurăm de ratificarea acordului interguvernamental, care semnalează susţinerea a două guverne, ceea ce ne dă încredere să asumăm un calendar de implementare.

El a adăugat că aşteaptă cu nerăbdare implementarea legii pentru contractele pentru diferenţă care reprezintă un pilon principal în diminuarea riscurilor de natură comercială, astfel încât să fie menţinute prevederile din studiul de fezabilitate.

„Urmează structurarea pachetului de finanţare anunţat de US Eximbank şi aici sunt mai multe discuţii care au loc între noi, Guvern, Consiliul Concurenţei”, a spus şeful Nuclearelectrica, prezent la conferinţa “Energia postcoronavirus”, organizată de Profit.ro.

Întrebat dacă discuţiile au loc în prezent, el a răspuns: „Da, există discuţii multiple în acest sens. Nu aş vrea să intru în detalii de frecvenţă sau natura lor, pentru că sunt confidenţiale la acest moment, însă sunt discuţii. A fost stabilită o comisie de lucru la nivel guvernamental, din care face parte şi Nuclearelectrica şi suntem în faza de concept a modului de coagulare şi de negociere a modului de structurare a finanţării şi de a vedea cu ce măsuri de ajutor de stat operaţionale, în limite admisibile de către Comisia Europeană, putem realiza această investiţie, în condiţiile cele mai eficiente, cu un cost cât mai scăzut al energiei electrice”.

Perioada de pregătire de acum va dura 24 de luni, timp în care se vor contracta servicii de asistenţă tehnică, juridică, financiară.

„În această perioadă vom avea şi multiple discuţii de finanţare, în paralel cu o serie de lucrări de actualizare a caietului de sarcini şi a cerinţelor tehnice ale proiectului”, a adăugat Ghiţă.

Potrivit acestuia, la finalul perioadei se va emite caietul de sarcini şi se va demara procedura de achiziţie a contractorului IPC. În a doua fază, care va dura între 18 şi 24 de luni, va fi realizată ingineria tehnică a proiectului şi documentaţiile de securitate nucleară. A treia fază va fi dedicată construcţiei efective şi va dura între 69 şi 78 de luni.

Săptămâna trecută, Parlamentul României a aprobat acordul interguvernamental dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat în octombrie 2020, privind cooperarea în domeniul industriei nucleare civile, Acord care a fost avizat de Comisia Europeana.

„Salut si apreciez efortul tuturor factorilor implicati in adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului. Din prisma operatorului, timpul este o variabila importanta in realizarea proiectelor, scopul nostru fiind sa avem Unitatea 3 conectata la retea in anul 2030, iar Unitatea 4 in anul 2031.

Astfel, Romania se va alinia statelor care valorifica intens resursele interne pentru a asigura atat tranzitia, cat si necesarul de consum la preturi sustenabile avand in vedere ca, de exemplu, in baza studiilor internationale, costul electricitatii rezultat din extinderea duratei de viata a unitatilor nucleare este cel mai mic dintre toate sursele, iar cel aferent proiectelor nucleare noi, este considerat competitiv. Asadar, proiectele nucleare vin cu dublu avantaj: costuri competitive si zero emisii de CO2”, a transmis săptămâna trecută Cosmin Ghita, Director General SNN.

Potrivit SNN, realizarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 si a Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda reprezinta o contributie semnificativa la reducerea emisiilor de CO2, dubland astfel, dupa anul 2031, cantitatea de CO2 evitata prin operarea unitatilor nucleare de la 10.000.000 tone CO2/an, in prezent, la 20.000.000 tone CO2/an.

De asemenea, cele doua proiecte nucleare vor contribui la dezvoltarea lantului intern de aprovizionare, vor genera suplimentar pana la 9.000 de locuri de munca, vor stimula cercetarea, inovatia si dezvoltarea in industria nucleara, cu efect de crestere exponentiala macro-economica si vor determina retentia specialistilor inalt calificati.