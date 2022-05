Premierul Nicolae Ciucă a cerut Romgaz să înceapă investiţiile cât mai curând la Marea Neagră

„Clădim independenţa energetică, independenţa resurselor energetice şi asistăm astăzi şi la prima cărămidă a unuia dintre cele mai mari proiecte de investiţii din România.

Vorbim de miliarde de euro ce vor fi investite pentru extracţia gazelor din Marea Neagră, vorbim de investiţii în orizontală. Alături de investiţiile din zona nucleară, cred că vorbim de cele mai mari investiţii energetice din România.

Îmi doresc ca cel mai târziu la sfârşitul luni 2026, poate, de ce nu, începutul lui 2026, gazele din Marea Neagră să intre în sistemul naţional de tranport şi România să devină şi un furnizor de securitate energetică regional”, a spus ministrul Energiei.



Afirmaţia a fost făcută cu ocazia semnării contractului de preluare a participaţiei Exxon în perimetrul Neptun Deep.



Acţionarii Romgaz au decis săptămâna trecută, în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production România Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Călifar) Limited şi ExxonMobil Exploration and Production România (Nard) Limited, în calitate de vânzători.

Potrivit referatului privind aprobarea contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor deţinute de Exxon la Marea Neagră, preţul de achiziţie care urmează a fi achitat de Romgaz pentru contravaloarea tuturor acţiunilor Exxon este de 1,06 miliarde de dolari, care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maximă de cel mult 10 milioane dolari, în timp ce ajustarea negativă nu este limitată.

La semnarea Contractului, Romgaz are obligaţia de a achita Exxon o sumă egală cu 106 milioane dolari), reprezentând avans/depozit, diferenţa urmând să fie plătită la finalizarea tranzacţiei.