Pensionări masive la un gigant din energie: o treime din angajaţi se pensionează în următorii patru ani

Un număr de 4.000 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) se vor pensiona în următorii 4 ani, ceea ce reprezintă o restructurare naturală a companiei, a declarat luni ministrul demis al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

"Am avut o discuţie cu directoratul de acolo, nu cred că (angajaţii, n.r.) îşi vor pierde (locurile de muncă, n.r.).

Mi-au zis că în următorii 4 ani, pe cale naturală, 4.000 de oameni de la CEO vor pleca la pensie. Practic acolo chiar am avea o problemă dacă nu am face lucrurile acestea. Dacă 4.000 de oameni, care înseamnă o treime din oamenii de acolo, se duc la pensie, practic va fi o restructurare naturală din punctul acesta de vedere, s-ar putea să fie nevoie de angajări la Complexul Energetic Oltenia. (..)

Sunt 4.000 de angajaţi din cam 12.500 şi ceva, deci cam o treime", a afirmat Virgil Popescu la ZF Power Summit.

Ministrul a apreciat că acest context ar putea favoriza tranziţia CEO de la folosirea de cărbune la gaze naturale.

"S-ar putea să nu necesite mai mulţi oameni, s-ar putea să fie nevoie de mai puţini oameni, pentru că în momentul în care operezi o centrală pe gaz ai nevoie cam de o treime din oamenii care operează o centrală pe cărbune, deci s-ar putea ca să se suprapună toate lucrurile acestea şi să fie pentru CEO un caz fericit şi să nu fie nevoie nici de angajări, nici de disponibilizări", a estimat Virgil Popescu.

El a calculat că în următorii 6 ani contribuţia energiei produse din cărbune în totalul producţiei de energie electrică din România va scădea cu 5% sau 10%. "Până în 2026, practic înlocuim la CE Oltenia 1.370 (de megawaţi, n.r.) de producţie de energie electrică pe bază de cărbune cu 1.480 (de megawaţi, n.r.) pe bază de gaz, plus 300 de megawaţi solari, deci, practic, cred că balanţa energetică a României se va muta, probabil că vom avea cărbune un 10-15%, vom avea gaz 30-40%, vom avea hidro un 20%, nuclearul va fi acelaşi. În orice caz, producţia pe bază de cărbune va fi undeva între 10 şi 15%, de unde acum e la 25%", a declarat Virgil Popescu.

Acesta a susţinut că România va deveni dependentă de importuri în cazul în care nu se vor realiza investiţii în producţia de energie electrică.

"Eu îmi doresc în următoarea perioadă, având bani la dispoziţie, Fondul de Modernizare, Just Transition Fund, pentru Valea Jiului, pentru Oltenia şi mai nou am completat cu judeţul Mehedinţi şi Vâlcea, pentru că şi acolo sunt cariere de exploatare a cărbunelui, eu cred că o prioritate a companiilor din energie în următorii 4 ani ar trebui să fie investiţiile, pentru că în România nu s-au făcut investiţii cred că de vreo 10 ani în domeniul producţiei de energie electrică, de aia am ajuns acolo unde suntem, şi dacă nu vom face investiţii în energie electrică, România va fi dependentă de importuri şi la un moment dat nici interconectarea nu ne va mai permite să facem importuri suficiente, de aceea cred că contractele de management vor trebui absolut legate de realizarea planurilor de investiţii, planuri de investiţii care vă asigur se vor face", a completat Virgil Popescu.