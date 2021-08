Năsui, despre sumele oferite ca sprijin pentru firmele din HoReCa: Nu o să existe niciun caz în care unii să primească bani, să fie fericiţi, şi alţii să nu primească şi să aştepte rectificarea

"Într-adevăr banii au fost promişi anul trecut şi nu au ajuns”, a declarat Claudiu Năsui, miercuri seară, la Antena 3, referindu-se la ajutoarele promise de autorităţi acelor firme care au fost afectate de pandemia de COVID-19.

El a anunţat că în prezent se derulează trei măsuri de sprijin, concomitent, destinate firmelor afectate de criza sanitară.

În ceea ce priveşte ajutorul pentru sectorul HoReCa care constă în rambursarea a 20% din diferenţa dintre cifra de afaceri din anul 2019 şi cea din 2020, ministrul a anunţat că s-a renunţat la criterii în baza cărora să fie alocaţi banii.

"E o măsură pe care am avut deja call-ul de proiecte, deci antreprenorii au putut să solicite fondurile şi în momentul acesta este în procedură de avizare. (...) Nu mai e primul venit, primul servit. Nu mai facem niciun criteriu (...) şi am ales să mergem după un lucru în mod inovator şi anume să dăm la toată lumea bani, proporţional. Adică dacă nu avem suficienţi bani, noi acum măsura este de 2,5 miliarde din care avem în buget un miliard. Mai puţini bani, dar la toţi şi când vine celălalt miliard jumătate îi dăm şi pe aceia, proporţional. Nu o să existe niciun caz în care unii să primească bani, să fie fericiţi şi atât şi alţii să nu primească şi să aştepte rectificarea. Motivul pentru care am gândit aşa este tocmai ca să nu existe favoritisme”, a afirmat Năsui.

Ministrul a menţionat că prin această măsură nu au fost alocate, până în prezent, sume agenţilor economici din domeniul HoReCa.