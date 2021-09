Nagy-Bege, ANRE: Compensaţiile la energie nu se aplică şi pentru tarifele de distribuţie şi reţea şi nici TVA

„Vorbim doar de preţul energiei, pentru că la acest preţ al energiei, al mărfii în sine, se mai adaugă nişte taxe: tarife de reţea, de distribuţie, de transport, acciza în cazul anumitor consumatori, contribuţia de cogenerare, contribuţia pentru certificate verzi, care din total facturii reprezintă undeva la 12% - nu este de neglijat - şi bineînţeles TVA. Nu ştim dacă acestea vor scădea, pe lângă această compensare, pentru că această compensare se plăteşte de la bugetul de stat. Dacă pe lângă această măsură de compensare de la bugetul de stat se ia şi măsura eliminării unor taxe cum ar fi TVA-ul sau acciza, bineînţeles că acestea se adaugă (la scăderea facturii n.r.)", a subliniat Zoltan Nagy-Bege.

Vicepreşedintele ANRE a susţinut că mecanismul de compensare anunţat de Guvern ar acoperi majorarea preţului aplicat la 1 iulie de furnizorii de gaze clienţilor care nu au încheiat încă un contract pe piaţa concurenţială de gaze.

"Nu sunt de acord cu faptul că aceste reduceri nu se vor simţi în totalitate. Până la sfârşitul lunii august, din 4 milioane de clienţi casnici pe care îi avem în România, aproximativ 2,2 milioane sunt cei care nu au optat pentru un contract în piaţa concurenţială. Deci aproximativ 1,8 milioane au semnat la un moment dat un contract concurenţial, unii chiar înainte de eliminarea preţurilor reglementate - 1 iulie 2021, alţii, 1 milion, după această perioadă. Cei 2,2 milioane care nu au optat pentru un contract din piaţa concurenţială li se aplică un preţ de către furnizorul cu care au avut şi înainte contract reglementat, şi aceste preţuri sunt valabile un an. Lor noile preţuri li se aplică începând cu 1 iulie. Deci pentru peste jumătate din clienţii casnici de gaze naturale, noile preţuri se aplică de la 1 iulie şi sunt valabile 1 an. Şi atunci a fost o creştere medie undeva sub 20%, luând în calcul pe toţi aceşti consumatori, şi avem siguranţa că pentru aceşti clienţi, până la sfârşitul lunii iunie, preţul nu se modifică. Deci dacă a avut o creştere de până în 20% la 1 iulie, iar acum au un sprijin de 25% (prin măsurile de compensare propuse de Guvern, n.r.), evident că diferenţa va fi un beneficiu pentru ei", a declarat Zoltan Nagy-Bege.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat miercuri că statul român va compensa facturile la energie electrică pentru aproximativ 13 milioane de români care au un consum lunar între 30 de kWh şi 200 de kWh.

La electricitate, va fi compensată diferenţa dintre cel mai mic preţ din piaţă, 64 de bani pe kWh cu toate taxele incluse, şi cel mediu, 82 de bani pe kWh. "La gaze am luat un preţ de referinţă de 255 lei pe kWh, mai mult decât dublu faţă de cel de anul trecut. Până la un consum anual de 1.200 metri cubi, toate tipurile de locuinţe vor beneficia de un ajutor de 25% din valoarea facturii", a completat el. Furnizorii vor trece aceste discounturi în factură.