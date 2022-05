Ministrul Agriculturii: Risipa alimentară, unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane. Ce măsuri s-au luat pentru stabilizarea preţurilor

Acesta a fost întrebat la finalul şedinţei de Guvern dacă îşi urmează propriul sfat pe care l-a dat în urmă cu câteva zile, respectiv de a mânca înainte de a merge la cumpărături pentru a nu cumpăra mai multe alimente, într-un context în care s-a vorbit despre risipa alimentară.

„Întotdeauna îmi ascult instinctele. În primul rând, chiar dacă a generat o oarecare rumoare, este de datoria noastră să înţelegem că risipa alimentară este o problemă la nivel global. Ceea ce v-am spus că aplic pe propria persoană vine ca urmare a recomandărilor FAO, o Organizaţie a Naţiunilor Unite care pe anumite segmente de activitate face anumite recomandări, studii, cercetări ştiinţifice şi este extrem de important să înţelegem cu toţii că risipa alimentară este poate unul dintre cei mai mari adversari ai propriei persoane, pentru că în România, în anul 2021, s-au aruncat la gunoi cel puţin două miliarde de kilograme de alimente.

Dacă transformăm această cantitate în bani o să ne dăm seama câţi bani aruncăm la gunoi, doar pentru simplul fapt că trebuie să fim mai atenţi şi mai echilibraţi în momentul în care ne facem cumpărăturile. Acesta a fost şi contextul integral al declaraţiilor mele. Evident că doar o părticică din declaraţia mea a fost prezentată public şi dacă vreţi să îmi urmaţi sfatul, vă încurajez încă o dată să o faceţi, pentru că vă asigur că va da roade, şi nu o spun numai eu, ci şi specialiştii în domeniu", a răspuns Chesnoiu, transmite Agerpres

În ceea ce priveşte măsurile pe care le-a luat pentru a stabiliza preţurile alimentelor, ministrul Agriculturii a menţionat că principala preocupare la MADR a fost să lanseze programe de sprijin pentru fermieri, astfel încât nivelul producţiei să rămână unul constant.

„În momentul în care nivelul producţiei scade, cererea fiind mai mare şi preţul va creşte. Ori menţinerea nivelului de producţie constant duce la o echilibrare a cererii şi ofertei şi la o stabilizare a preţului, numai că în formarea preţului sunt şi alţi factori externi care nu ţin neapărat de ceea se întâmplă la minister. Noi am lansat programe de sprijin pentru producătorii de legume în spaţii protejate, am lansat programe de sprijin pentru cultivatorii de cartofi, am venit cu pachete de sprijin financiar către producătorii din sectorul zootehnic (...). Toate aceste pachete de sprijin, în valoare totală de 500 de milioane de euro din bugetul Ministerului Agriculturii, au acest scop: de a menţine în activitate producătorii agricoli, astfel încât eventuala dispariţie a lor din activitate să nu genereze o presiune şi mai mare asupra nivelul de asigurare cu alimente a populaţiei", a subliniat şeful MADR.

Oficialul a menţionat că pe lângă acele vouchere de sprijin de 50 de euro pentru populaţia defavorizată va exista şi un pachet de 300 de milioane de euro capital şi granturi pentru fermieri şi operatorii din industria alimentară.

„Este o schemă de ajutor de stat la care lucrăm împreună cu MIPE, pentru că nu aveam banii în bugetul MADR am încercat să aducem către fermierii români, în acest context regional şi global extrem de complicat, cât mai multe sume de bani în sprijinirea lor. Luăm aceşti 300 de milioane de euro din Programul Operaţional Competitivitate, mai luam şi aceşti bani din Fondul de Modernizare şi îi direcţionăm către fermierii români şi cei din industria alimentară şi îi adăugăm sumelor alocate din bugetul de stat şi din fondurile europene destinate agriculturii. Agricultura este o activitate economică cu factori externi de risc şi de presiune care nu ţin neapărat de activitatea fermierilor în sine sau MADR sau a politicilor publice în domeniu", a mai spus ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu.