În ce stadiu se află proiectul autostăzii Sibiu-Piteşti

Proiectul are o lungime de 122,11 km, fiind divizat în 5 secţiuni care traversează 3 judeţe: Sibiu, Vâlcea şi Argeş. Contractul de proiectare si execuţie pentru lotul 1 (km 0 – km 13), cu o valoare de 612,7 milioane lei, fără TVA, a fost semnat în data de 14 aprilie 2019, între CNAIR şi Porr Construct.







Durata contractului este de 108 luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 36 de luni perioada de execuţie a lucrărilor şi 60 de luni perioada de garanţie. Au fost finalizate studiile topografice, geotehnice, arheologice şi hidrologice. De asemenea, au fost finalizate lucrările de asanare şi deminare astfel încât, în prezent, se lucrează la drumurile tehnologice şi la platformele pentru foraje piloţi.





În data de 27 februarie, a fost avizat proiectul tehnic urmând ca antreprenorul să depună documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire.





“Deoarece proiectul Sibiu – Piteşti este esenţial atât pentru dezvolatarea economiei româneşti, cât şi pentru cetăţeni, am solicitat tuturor celor implicaţi în acest proiect un calendar precis cu sarcini, acţiuni şi termene care să se respecte pentru fiecare lot în parte. Am făcut deja primul pas, am solicitat ca astăzi să fie depusă documentaţia la Ministerul Transporturilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire. Voi urmări cu atenţie acest calendar, cu menţiunea că sarcinile de serviciu trebuie realizate şi asumate. Vreau să văd implicare şi nu mai accept scuze pentru lipsa de acţiune”. În acest sens am solicitat ca până cel târziu luni, 9 martie 2020, să avem această problemă rezolvată”, a declarat Mariana Ioniţă.





În prezent se află în curs de evaluare cele 5 oferte depuse pentru contractul de supervizare.