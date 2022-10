Șeful Renault: „Viitorul Dacia în România este strălucitor”. Ciucă: „Există perspective de dezvoltare”

Viitorul Dacia este strălucitor, a afirmat la Mioveni preşedintele Consiliului de Administraţie al Grupului Renault, Jean-Dominique Senard. La eveniment a fost prezent și premierul Nicolae Ciucă.

"Suntem extrem de mândri, domnule prim-ministru, să vă arătăm ce este Dacia astăzi, în această ţară. Şi vreau să afirm foarte ferm că Dacia, pentru Grupul Renault şi Dacia are un foarte, foarte important viitor. Arată calea către viitorul industriei auto şi ce se întâmplă aici, în această ţară, este pentru noi un punct de referinţă. Vă spun foarte clar, oficial, că viitorul Dacia în această ţară este strălucitor", a declarat Jean-Dominique Senard, după o întâlnire cu premierul României, Nicolae Ciucă.

Reprezentantul grupului francez a subliniat că planurile de dezvoltare a Uzinelor Dacia se vor materializa în următorii ani.

"Avem proiecte imense, iar aceste planuri vor fi materializate în următorii ani. Şi este un mesaj de optimism, pentru că mobilitatea este esenţială pentru viitorul economiei, iar Dacia arată calea pentru mobilitatea viitoare", a mai afirmat Jean-Dominique Senard.

Ciucă: Există perspective de dezvoltare

Premierul Nicolae Ciucă a întreprins, joi, o vizită la Platforma Industrială Dacia de la Mioveni, unde a avut o întâlnire de lucru cu managementul companiei. Şeful Guvernului a arătat că că la Uzinele Dacia există perspective de dezvoltare atât pentru următorii zece ani, cât şi pentru perioada care va urma.

El a subliniat că angajaţii de la Dacia duc numele României în peste 40 de ţări în care sunt exportate autovehiculele produse la Mioveni, ceea ce este un motiv de mândrie. "Industria românească are, în momentul de faţă, un cuvânt de spus atât în Europa, cât şi în lume, industria românească are consistenţă şi are viitor. Aici, pe această platformă, lucrează 15.000 de oameni angajaţi direct şi există, de asemenea, o colaborare prin care se asigură (...) locuri de muncă pentru alţi 150.000 de oameni", a mai spus premierul.

Şeful Guvernului a arătat, totodată, că a sesizat capacitatea producătorului auto de a se adapta la noile cerinţe de mediu de la nivelul Uniunii Europene, lucru reflectat atât în intenţia de a produce "energie verde", cât şi de a lansa noi modele cu emisii reduse. "Am coborât mai devreme dintr-un automobil care la începutul anului viitor urmează să intre pe linia de producţie şi este un automobil hibrid, este un automobil pe care, cu siguranţă, ni-l dorim să îl găsim cât mai curând în auto-show-uri", a mai menţionat Nicolae Ciucă.