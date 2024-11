S-a dat startul Black Friday la nivel european. Ce trebuie să știe românii

Comercianții din România au furat startul de Black Friday, acesta fiind stabilit prin tradiție în ultima vineri din luna noiembrie, sărbătoarea fiind concepută ca start al sezonului de Crăciun.

Termenul «Black Friday» a apărut pentru prima dată în Philadelphia și a însemnat blocaje grele de trafic vineri, după Ziua Recunoștinței. Interpretarea modernă a acestui termen în limba engleză este mai pozitivă - este asociată cu idiomul «în negru» (adică «echilibrul pozitiv», spre deosebire de «în roșu»), ceea ce înseamnă că mulți vânzători «vor fi în creștere» în această zi.

Black Friday are loc, de obicei, o singură zi din an, însă multe companii din Europa au ales să prelungească evenimentul din acest an până duminică, 1 decembrie.

Românii care vor să facă achiziții de pe site-urile retailerilor europeni trebuie să știe însă care le sunt drepturile, în special în cazul în care nu le plac sau s-au răzgândit în privința produselor cumpărate.

Comisia Europeană a stabilit de mult timp un set de reguli cărora toți comercianții cu sediul în Uniunea Europeană trebuie să li se supună.

Astfel, dreptul de retragere reglementat de Uniunea Europeană prevede că majoritatea achizițiilor online pot fi returnate în termen de 14 zile.

„Black Friday poate fi o bună ocazie pentru oferte, dar poate duce și la achiziții impulsive inutile. Din fericire, UE prevede un drept de retragere. Acesta protejează consumatorii de tacticile de vânzare sub presiune și le oferă posibilitatea de a se răzgândi”, a explicat Irina Chirițoiu, director al Centrului European al Consumatorilor din România – ECC Romania.

Condiții pentru dreptul de retragere

Cu toate acestea, nu toate bunurile sunt acoperite de acest drept. Iată cele cinci puncte-cheie pe care trebuie să le cunoașteți:

1. Se aplică numai achizițiilor la distanță: Dreptul de retragere este valabil pentru majoritatea comenzilor online, telefonice sau poștale. Articolele cumpărate în magazin nu sunt acoperite de actul normativ. Cu toate acestea, unele magazine pot oferi returnări voluntare pentru achizițiile efectuate în magazin.

2. Notificare în termen de 14 zile: Pentru a utiliza acest drept, consumatorii trebuie să informeze vânzătorul cu privire la decizia lor de retragere în termen de 14 zile de la primirea bunurilor.

3. Proces simplu: Informarea vânzătorului poate fi la fel de simplă ca trimiterea unui e-mail - nu este necesară o scrisoare oficială. Consumatorii trebuie să păstreze dovada notificării lor. Rețineți că unele magazine se bazează pe un sistem de etichete de returnare prestabilite - verificați întotdeauna condițiile specifice de returnare ale magazinului.

4. Returnarea în termen de 14 zile de la notificare: După notificarea vânzătorului, consumatorii au la dispoziție încă 14 zile pentru a returna articolele în stare bună.

5. Se pot aplica costuri de transport pentru returnare: Consumatorii sunt de obicei responsabili pentru costurile de expediere a returului, cu excepția cazului în care vânzătorul specifică altfel. Unele magazine oferă transportul de retur gratuit pe bază de voluntariat, așa că verificați politica de retur.

Ceproduse nu pot fi returnate

Anumite articole nu sunt eligibile pentru returnare în baza acestui drept, inclusiv:

• Produse personalizate sau făcute la comandă

• Produse de sănătate sau igienă nesigilate: Odată deschise, acestea nu pot fi returnate din motive de sănătate și siguranță.

• Conținut digital: Dacă este accesat sau descărcat după cumpărare, conținutul digital nu este rambursabil.

• Bilete și rezervări pentru evenimente: Serviciile limitate în timp, cum ar fi călătoriile, biletele, rezervările la hotel rezervări sau închirieri de mașini sunt, de asemenea, excluse