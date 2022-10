Roxana Chicioreanu, Operator Sales Director, Huawei Consumer Business Group România, vorbește despre tendințele actuale din lumea tehnologiei și atuurile utilizatorilor Huawei

Care sunt tendințele pe piața operatorilor în momentul actual?

Observăm niște mișcări interesante pe piața operatorilor în momentul de față, datorate pe de o parte contextului economic și social din ultima perioadă, însă și mediului competitiv în piață. Așa cum știm, competiția e bună pentru că duce la reinventare și îmbunătățire, iar noi suntem 100% alături de operatori în acest demers al lor. Astfel, în ultimul timp vedem un apetit din ce în ce mai ridicat pentru diversificarea serviciilor și inovare în direcția dezvoltării ofertei de ecosistem și a serviciilor conexe device-urilor, iar noi venim în întâmpinarea nevoilor acestora cu cele mai bune produse, atât din punct de vedere design și tehnologie, cât și în ceea ce privește calitatea. Strategia Huawei este foarte similară cu cea a operatorului și are în centru satisfacerea nevoilor clientului final, prin urmare împreună colaborăm într-o simbioză perfectă de alăturare a celor mai bune device-uri cu cele mai bune servicii pentru satisfacerea acestora.

Noile produse lansate: HUAWEI MatePad Paper, HUAWEI Freebuds Pro 2, HUAWEI WATCH GT3 si GT3 Pro, HUAWEI WATCH FIT 2, HUAWEI Band 7 și succesul înregistrat în piața de operator sunt dovada concretă a faptului că strategia comună de a oferi clientului final o experiență completă și desăvârșită este implementată cu succes.

Cum a fost H1 2022 pentru Huawei pe piața operatorilor

Sunt mândră să spun că evoluția a fost una pozitivă, cu o creștere de peste 15% de la un trimestru la celălalt, atât pentru vânzările de smartphone-uri, cât și wearables și IoT, performanțe care ne plasează pe locul 1 în vânzările de operatorilor din Regiunea CEE&Nordics. Aceste rezultate excelente se datorează atât eforturilor noastre constante de a veni cu cele mai bune produse și cele mai atractive oferte pentru consumatorii noștri, cât și faptului că încă avem o bază de clienți fideli brandului Huawei, care ne demonstrează încă o dată încrederea față de produsele noastre și pe care cu siguranța nu îi dezamăgim.

Încă de anul trecut am văzut lansarea unei noi serii de smaprtphones Huawei pe piață. Care sunt atuurile pe care le oferiți clienților, comparativ cu competitorii din piață?

Așa este, începând cu luna octombrie a anului trecut am lansat o nouă gamă de telefoane Huawei - seria Nova - smartphone-uri prin care le oferim clienților specificații și design premium, demne de un vârf de gamă, pentru prețuri super-accesible. Prin noile noastre smartphone-uri re-aducem în conștiința consumatorului atuurile consacrate ale telefoanelor Huawei: calitate incontestabilă a camerei, durata mare a bateriei, design premium și calitate excelentă software și hardware. Feedback-ul clienților noștri a fost unul extrem de pozitiv, înregistrând vânzări peste așteptări atât în Q4 anul trecut, cât și în prima jumătate a acestui an.

De asemenea, la începutul acestui an am lansat și noile noastre flagshipuri, HUAWEI P50 Pro și P50 Pocket, adevărate demonstrații de înaltă tehnologie și design inovativ, care au fost foarte bine primite de fanii Huawei. Seria lansărilor de smartphones Huawei continuă atât cu telefoane din seria P, cât și cu seria Nova și, mai nou, seria Y de telefoane cu preț accesibil, astfel încât să acoperim toate nevoile de preț ale clienților noștri. Ne dorim să facem cunoscut în întreaga piața faptul că smartphone-urile Huawei au revenit și că pot deservi toate tipurile de necesități, menținând calitatea consacrată Huawei și suntem mai mult decât încrezători că în scurt timp vom recâștiga o cotă importantă din piață, așa cum am reușit în trecut.

Cum a evoluat experiența utilizatorului de telefoane Huawei fără servicii Google? Există posibilitatea de a suplini aceste lipsuri?

Echipele noastre de dezvoltare ecosistem, atât la nivel global cât și cele locale, fac zilnic eforturi pentru a le oferi clienților noștri cea mai bună experiență de utilizare și considerăm că deja am reușit această performanță. Îmbunătățim în mod constant atât magazinul propriu de aplicații, cât și experiența de utilizare propriu-zisă a smartphone-ului Huawei astfel încât să fie familiară utilizatorului final. Prin urmare, din top 5.000 cele mai utilizate aplicații din România, noi deja punem la dispoziție prin magazinul Huawei de aplicații peste 96% dintre ele. Suntem mândri să afirmăm în momentul de față ca peste 11.5 milioane de români se bucură de tehnologia Huawei și peste 3.8 milioane folosesc în mod activ device-uri Huawei. Dacă ne raportăm la numărul clienților care au Huawei ID, trebuie să vă spun că avem înregistrați în fiecare lună peste 2.4 milioane de utilizatori, iar cifrele sunt în continuă creștere. De exemplu, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, am înregistrat creșteri de peste 32% în numărul utilizatorilor zilnici al Huawei browser, peste 55% în numărul utilizatorilor zilnici de Petal Search și o creștere uriașă de peste 800% a utilizatorilor de Petal Maps. Aceste cifre ne arată clar faptul că în mod constant crește rata de utilizare a smartphone-urilor Huawei, generată de încrederea pe care utilizatorii noștri o oferă atât brandului, cât și device-urilor noastre.

Considerați că există oportunități încă ne-exploatate în piața din România?

Așa cum știm, mai ales piața de tehnologie este în continuă schimbare și dezvoltare, prin urmare cu siguranță trebuie să fim vigilenți în a prinde noile trenduri și a le valoriza. De fapt, inovația și îndeplinirea nevoilor clientului stau la baza strategiei noastre de companie, pe care o putem defini prin 6 direcții esențiale: dezvoltarea smartphone-urilor care sunt și vor rămâne sub hub-ul central al portfoliului nostru și driver a tuturor elementelor de ecosistem; produsele non-smartphone unde suntem deja unul dintre cele mai puternice branduri în piață, câștigându-ne poziția de leader pentru obiectele conectate și o poziție fruntașă pe partea de routere și soluții de internet; continuă dezvoltare a Harmony OS, prin care urmărim să aducem o experiență de utilizare excepțională și să facilităm viața clienților noștri; soluțiile de smart home și mașina electrică, care au deja un succes răsunător pe piața din Asia și care vor fi disponibile în viitor și pe piața din Europa; de asemenea, nu în ultimul rând, suntem întotdeauna atenți la piața de B2B, care considerăm că încă are un mare potențial și pentru care venim cu soluții complete de smart office și nu numai.

Articol susținut de Huawei Romania