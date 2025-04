Pilonul de creștere economică al României, lovit din America: „Au sunat sirenele de alarmă. Dacă se mută în SUA, intrăm în sevraj”

Furtuna perfectă se apropie, iar România este la un pas să piardă cel mai profitabil sector al industriei. Un cunoscut economist și fost șef de bancă vine cu un avertisment sumbru.

Cunoscutul economist Radu Georgescu anunță vremuri grele pentru un domeniu mult timp privilegiat. Furtuna perfectă vine dinspre America, avertizează fostul bancher.

Companiile tech din Statele Unite ale Americii sunt tot mai tentate să renunțe la investițiile din străinătate și să ia parte la programul demarat de Donald Trump, care vizează întoarcerea marilor companii americane acasă. România va avea de suferit în momentul în care această politică va începe să se concretizeze, susține Radu Georgescu. Într-o postare pe Facebook, fostul bancher spune cum ar putea să arate furtuna perfectă care ar lovi în plin economia României.

Furtuna perfectă se apropie

„Ieri am avut ședința de management într-o clădire din Silicon Valley-ul de România. Zona Pipera -Aurel Vlaicu este Silicon Valley-ul de România. În România, 90% dintre companiile din IT fac servicii externalizate pentru companii străine, majoritatea companii americane. În ultima lună, în companiile care fac outsourcing au sunat sirenele de alarmă. De 2 ani sunt scăderi ale serviciilor de outsourcing pentru companiile din SUA. Dar acum este altceva. Donald Trump a promis scutiri de taxe companiilor americane care aduc înapoi departamentele externalizate”, a început Radu Georgescu.

Vestea proastă ar fi, spune el, că primele care vor avea de suferit în România vor fi tocmai companiile IT.

„Companiile din IT vor fi primele care vor reveni în SUA. În Pipera este o firma mare de IT americană care are 3-4 clădiri. Dacă această firmă își mută activitatea în SUA, industria IT intră în sevraj. Dacă până acum le-am luat noi job-urile, acum americanii vor să-și aducă înapoi joburile. În SUA, în ultimele 12 luni s-au concediat peste 150.000 de IT-iști. Ieri am fost la o emisiune TV. Am fost întrebat care este primul pericol economic pentru România. Acesta este. Am spus că primul pericol este că peste 6 luni în Silicon Valley-ul din România să bată vântul, iar clădirile să fie goale”, mai scrie expertul.

Radu Georgescu, care deține o companie care produce inclusiv softuri, spune că firmele care lucrează în sistem outsourcing vor fi cele mai expuse, iar cele care au propriile produse vor absorbi mai ușor șocul.

Prima industrie din România lovită din America

„Acesta este motivul pentru care eu și Marius am ales să dezvoltăm softuri care să fie ale noastre. Este riscant să depinzi de produsele făcute de alții. Tu cum crezi că va arată Silicon Valley-ul din România peste 6 luni?”, a încheiat Radu Georgescu.

Industria IT din Romania a fost considerată, cu precădere în ultimii 20 de ani, un pilon de creștere economică. A contat enorm faptul că mult timp costurile de aici au fost mai scăzute în comparație cu SUA sau cu alte țări. Totuși, odată cu creșterea salariilor IT-iștilor, care au ajuns pe parcurs la nivelul celor din Occident, lucrurile s-au schimbat. Între timp, autoritățile române au decis să elimine o parte a facilităților fiscale acordate industriei IT încă din timpul mandatelor lui Adrian Năstase și Emil Boc. Odată cu creșterea cheltuielilor, multe companii au decis să se reorienteze spre țări unde salariile sunt mult mai mici. Republica Moldova, în Europa, dar mai ales țări ca India atrag acum majoritatea investițiilor în acest domeniu.