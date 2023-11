China vrea să construiască roboți umanoizi avansați până în 2025

China nutrește de ani de zile ambiția de a prelua conducerea în domenii de vârf, de la inteligența artificială la calculul cuantic. Acum, Beijingul a pus ochii pe un alt domeniu cu calități SF: roboții cu aspect uman.

Țara își propune să producă primii săi roboți umanoizi până în 2025, conform unui plan stabilit de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației. Guvernul va încuraja mai multe companii tinere axate pe acest domeniu, va stabili standarde industriale, va dezvolta talente și va aprofunda cooperarea internațională, potrivit bloomberg.com.

Acțiunile companiilor chinezești din domeniul roboticii au crescut după noua orientare politică, care adaugă o altă dimensiune la cursa tehnologică dintre cele mai mari două economii din lume în materie de cipuri și hardware. Companiile americane precum Tesla Inc. și Boston Dynamics s-au bucurat până acum de un avantaj în această tehnologie.

China, producătorul de electronice nr. 1 la nivel mondial, țintește progrese în ceea ce privește capacitățile de detectare a mediului înconjurător, controlul mișcării și interacțiunea între mașini și oameni în următorii doi ani, a precizat ministerul.

Guvernul încurajează utilizarea inteligenței artificiale în robotică și a solicitat mai multe cercetări pentru dezvoltarea de mâini, brațe și picioare robotizate.

Documentul politic nu oferă alte detalii, dar este foarte ambițios. China dorește, de asemenea, ca roboții umanoizi să gândească, să învețe și să inoveze până în 2027 și intenționează să stabilească un sistem fiabil de lanț de aprovizionare a industriei pentru a sprijini fabricarea acestora, se menționează în document.

Acțiunile Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co. și Miracle Automation Engineering Co. au urcat cu 10% peste limita zilnică, în timp ce Siasun Robot & Automation Co. și Shenzhen Sunwin Intelligent Co. au avansat și ele.

Roboții umanoizi ar urma să se ocupe din ce în ce mai mult de sarcini îndeplinite în prezent de oameni, de la ridicarea cumpărăturilor la lucrul în medii periculoase.

O serie de companii americane dețin un avantaj în acest domeniu, Tesla dezvoltând robotul umanoid „Optimus", iar Atlas, de la Boston Dynamics, este capabil să facă salturi cu spatele.

Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a cumpărat controlul asupra Boston Dynamics în cadrul unei tranzacții de 1,1 miliarde de dolari în urmă cu trei ani. În acest an, startup-ul californian Figure a strâns 70 de milioane de dolari pentru a dezvolta un robot umanoid.