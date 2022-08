CAPEX, brokerul global multi-licenţiat operat în Europa de Key Way Investments Ltd., dezvăluie promoţia de pre-lansare pentru cel mai nou produs al său: CAPEX Invest - investiţii în peste 5000 de acţiuni americane şi europene

Primii 1000 de investitori care vizitează CAPEX.com şi se pre-înregistrează pentru promoţia de lansare a CAPEX Invest vor beneficia de COMISION ZERO.

CAPEX Invest oferă acces direct la peste 5000 de acţiuni de pe cele mai titrate burse americane şi europene. Prin acest produs, CAPEX se aliniază la o tendinţă în creştere a industriei, şi anume extinderea gamei de produse disponibile. Odată cu această lansare, brokerul fintech intră în sfera serviciilor de investiţii convenţionale, adăugând o nouă dimensiune ofertei de produse.

Octavian Pătraşcu, CEO CAPEX: "CAPEX Invest confirmă faptul că ascultăm şi ne adaptăm continuu oferta la solicitările traderilor noştri. Acceptăm toate schimbările şi ne străduim să oferim un produs simplu, dar competitiv. Misiunea noastră este de a structura accesul la produse financiare pentru toţi clienţii. Suntem bucuroşi să lansăm cea de-a doua verticală de business, CAPEX Invest - produsul nostru de tranzacţionare a acţiunilor. În viitorul apropiat, vom lansa mai multe alte verticale, împărţite în diferite module, extinzând gama noastră de produse la scară globală. De asemenea, vreau să asigur publicul nostru global că acest nou produs va fi disponibil în curând în toate regiunile în care operăm; următoarea lansare este programată pentru investitorii noştri din Orientul Mijlociu, prin intermediul companiei noastre din Abu Dhabi, reglementată de ADGM."

Prin intermediul CAPEX Invest, aceştia pot cumpăra şi deţine peste 5000 dintre cele mai populare acţiuni din lume. Astfel, le va fi mai uşor să-şi diversifice portofoliile în funcţie de poziţionarea globală şi sector, pe măsură ce economia se adaptează la o lume post-pandemică. De asemenea, le permite investitorilor să îşi traseze strategiile cu ajutorul instrumentelor integrate de analiză avansată, pentru a le oferi un control sporit asupra investiţiilor lor.

Christina Koullapi, director executiv la CAPEX, a comentat: "Primii 1000 de clienţi care creează un cont CAPEX Invest vor beneficia de COMISION ZERO la toate tranzacţiile pentru o lună. Credem că toată lumea ar trebui să aibă şansa de a-şi diversifică investiţiile şi de a profită din plin de oportunităţile pe care le oferă piaţa, fără a fi nevoiţi să se confrunte cu comisioane sau costuri de depunere şi retragere. Există doar 1000 de locuri disponibile, aşa că viteza de reacţie este esenţială."

CAPEX.com este un brand fintech operat de Key Way Investments Ltd., companie autorizată şi reglementată la nivel european de Cyprus Securities and Exchange Commission (licenţa nr. 292/16), având sucursala din România înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF). Compania deţine o platformă de tranzacţionare globală care oferă utilizatorilor săi informaţii de specialitate şi resurse pentru a face pieţele financiare cât mai accesibile. Infrastructura tehnologică şi condiţiile de tranzacţionare transparente au propulsat CAPEX.com în topul cei mai respectaţi brokeri de pe scena internaţională.

Vizitaţi www.capex.com şi urmăriţi conturile de Facebook, Instagram, Twitter şi LinkedIn pentru mai multe detalii şi informaţii.