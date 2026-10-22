 Concedieri masive la o companie din Cluj. Aproximativ 300 de angajați vor pleca în urma reorganizării | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Concedieri masive la o companie din Cluj. Aproximativ 300 de angajați vor pleca în urma reorganizării

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Aproximativ 300 de persoane care lucrează la o cunoscută companie din Cluj-Napoca urmează să plece din companie, în urma unui proces de reorganizare. Măsura vizează echipele care lucrează pentru divizia Flutter UK & Ireland și face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a costurilor, potrivit unui anunț publicat pe site-ul companiei  pe 20 octombrie.

Angajată care își strânge lucrurile de la birou.
Aproximativ 300 de angajați din Cluj vor fi concediați Foto: arhivă

Betfair Romania Development a anunțat că schimbările propuse vor afecta aproximativ 300 de persoane din echipele UK & Ireland de la Cluj. Acestea ar urma să plece din companie după finalizarea procesului de reorganizare.

Compania precizează că persoanele care ar putea fi afectate sunt informate direct și că procesul se va desfășura cu respectarea cerințelor legale. Betfair mai spune și că măsura nu are legătură cu performanța angajaților sau a echipelor, ci urmărește simplificarea structurii companiei și reducerea costurilor.

De ce face compania restructurări

Reorganizarea de la Cluj face parte dintr-un plan mai amplu al Flutter Entertainment, grupul din care face parte Betfair. Tot pe 20 octombrie, Flutter a anunțat oficial restructurarea operațiunilor sale din Marea Britanie și Irlanda.

Compania explică decizia prin creșterea taxelor aplicate industriei jocurilor de noroc în Marea Britanie. Potrivit Flutter, restructurarea ar putea duce la desființarea a până la 1.400 de locuri de muncă la nivelul diviziei UK & Ireland.

Schimbările nu vizează doar România. Sunt afectate operațiuni din Leeds și Dublin, dar și angajați ai grupului care lucrează în centrele din Porto.

Kevin Harrington, CEO al Flutter UK & Ireland, a explicat că prioritatea companiei este sprijinirea angajaților afectați de restructurare.

Prioritatea mea imediată este să oferim sprijinul necesar tuturor colegilor afectați și să ne ghidăm echipele prin ceea ce știm că va fi o perioadă dificilă și complicată pentru toți cei implicați”, a declarat Kevin Harrington.

El a precizat că majorarea taxelor pentru pariuri și jocuri de noroc din Marea Britanie a schimbat semnificativ situația industriei, iar compania nu poate suporta integral aceste costuri fără să își reducă cheltuielile fixe.

Așa cum am avertizat în urmă cu un an, nu putem absorbi în totalitate o creștere de această amploare fără să ne reducem costurile fixe și, prin urmare, trebuie să ne restructurăm activitatea pentru a ne poziționa cât mai bine pentru viitor”, a mai spus CEO-ul Flutter UK & Ireland.

Betfair are aproximativ 2.400 de angajați și colaboratori în România

La finalul lunii septembrie 2026, Betfair Romania Development avea aproximativ 2.400 de persoane, fiind incluși atât angajații permanenți, cât și colaboratorii, potrivit datelor publicate de companie.

În ciuda reorganizării, Betfair spune că centrul din România rămâne important pentru grupul Flutter și va continua să susțină activitatea acestuia în zona de tehnologie și dezvoltare de produse.

Betfair Romania Development rămâne un centru strategic pentru Flutter și continuă să joace un rol important în susținerea capacităților globale de tehnologie și dezvoltare de produse ale grupului”, se arată în comunicatul companiei.

Compania nu a precizat până acum ce posturi vor fi afectate. Reprezentanții Betfair spun că procesul este încă în desfășurare și că nu vor oferi, în această etapă, detalii despre rolurile individuale sau despre discuțiile interne cu angajații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
stirileprotv.ro
image
Propaganda USR merge la turație maximă. Pozează în eroi demisionari din funcții politice, când de fapt urmau să fie demiși. Prefectul Capitalei susține că a demisionat din cauza lui Neacșu, dar urma să fie dat afară, pentru că s-a schimbat guvernul care l-a numit
gandul.ro
image
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
mediafax.ro
image
Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Armata are nevoie de zeci de piloți. Ce calități sunt necesare și de câți ani de pregătire e nevoie pentru a ajunge la manșa unui avion de luptă
libertatea.ro
image
„Cei care vor scoate sabia de sabie vor pieri”. Elon Musk îi atacă pe democrații americani. Ce l-a supărat pe miliardar
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Adda, mesaj emoționant pentru fiul ei, de ziua lui. Alexandru a împlinit 10 ani: „Te iubesc de simt că mă sufoc”
click.ro
image
Povestea de film a soldatului ucrainean care a stat singur într-o conductă 491 de zile. Și-a amputat singur piciorul cu un cuțit
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Greșeala pe care mulți șoferi o fac când își aleg anvelopele. Ce recomandă specialiștii
observatornews.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
cancan.ro
image
Problemă gravă, descoperită la Centura Comarnic de 6 km, după inaugurare: „Gaură” de 14.000.000 lei
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Românii care ar putea fi cei mai afectați de noul calcul al impozitului pe locuință. Cine riscă să plătească sume uriașe
playtech.ro
image
Fostul antrenor al FCSB a refuzat să preia echipa cu o săptămână înainte de meciul direct cu Reghecampf. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a răzgândit în câteva ore! Acuzații grave după învestirea lui Luca Niculescu: ”Nu concep că a făcut așa ceva”
digisport.ro
image
Vacanța în familie, fără griji. Ce oferă Paralela45 părinților care își planifică vara 2027 din timp
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani
romaniatv.net
image
Horoscop 22 octombrie 2026. Cine își face singur norocul și cine pierde o ocazie din prea multă încăpățânare? Joi aduce un test pentru toate zodiile
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează”
click.ro
image
Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine: „Cu ea nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere”
click.ro
image
Cele 3 zodii pentru care se întrezărește luminița de la capătul tunelului. Weekendul vine cu rezolvări la probleme grave pentru acești nativi
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Un zbor similar cu cinci aeronave Grumman TBF Avenger
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
image
Bianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare