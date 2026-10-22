Concedieri masive la o companie din Cluj. Aproximativ 300 de angajați vor pleca în urma reorganizării

Aproximativ 300 de persoane care lucrează la o cunoscută companie din Cluj-Napoca urmează să plece din companie, în urma unui proces de reorganizare. Măsura vizează echipele care lucrează pentru divizia Flutter UK & Ireland și face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a costurilor, potrivit unui anunț publicat pe site-ul companiei pe 20 octombrie.

Aproximativ 300 de angajați din Cluj vor fi concediați Foto: arhivă

Betfair Romania Development a anunțat că schimbările propuse vor afecta aproximativ 300 de persoane din echipele UK & Ireland de la Cluj. Acestea ar urma să plece din companie după finalizarea procesului de reorganizare.

Compania precizează că persoanele care ar putea fi afectate sunt informate direct și că procesul se va desfășura cu respectarea cerințelor legale. Betfair mai spune și că măsura nu are legătură cu performanța angajaților sau a echipelor, ci urmărește simplificarea structurii companiei și reducerea costurilor.

De ce face compania restructurări

Reorganizarea de la Cluj face parte dintr-un plan mai amplu al Flutter Entertainment, grupul din care face parte Betfair. Tot pe 20 octombrie, Flutter a anunțat oficial restructurarea operațiunilor sale din Marea Britanie și Irlanda.

Compania explică decizia prin creșterea taxelor aplicate industriei jocurilor de noroc în Marea Britanie. Potrivit Flutter, restructurarea ar putea duce la desființarea a până la 1.400 de locuri de muncă la nivelul diviziei UK & Ireland.

Schimbările nu vizează doar România. Sunt afectate operațiuni din Leeds și Dublin, dar și angajați ai grupului care lucrează în centrele din Porto.

Kevin Harrington, CEO al Flutter UK & Ireland, a explicat că prioritatea companiei este sprijinirea angajaților afectați de restructurare.

„Prioritatea mea imediată este să oferim sprijinul necesar tuturor colegilor afectați și să ne ghidăm echipele prin ceea ce știm că va fi o perioadă dificilă și complicată pentru toți cei implicați”, a declarat Kevin Harrington.

El a precizat că majorarea taxelor pentru pariuri și jocuri de noroc din Marea Britanie a schimbat semnificativ situația industriei, iar compania nu poate suporta integral aceste costuri fără să își reducă cheltuielile fixe.

„Așa cum am avertizat în urmă cu un an, nu putem absorbi în totalitate o creștere de această amploare fără să ne reducem costurile fixe și, prin urmare, trebuie să ne restructurăm activitatea pentru a ne poziționa cât mai bine pentru viitor”, a mai spus CEO-ul Flutter UK & Ireland.

Betfair are aproximativ 2.400 de angajați și colaboratori în România

La finalul lunii septembrie 2026, Betfair Romania Development avea aproximativ 2.400 de persoane, fiind incluși atât angajații permanenți, cât și colaboratorii, potrivit datelor publicate de companie.

În ciuda reorganizării, Betfair spune că centrul din România rămâne important pentru grupul Flutter și va continua să susțină activitatea acestuia în zona de tehnologie și dezvoltare de produse.

„Betfair Romania Development rămâne un centru strategic pentru Flutter și continuă să joace un rol important în susținerea capacităților globale de tehnologie și dezvoltare de produse ale grupului”, se arată în comunicatul companiei.

Compania nu a precizat până acum ce posturi vor fi afectate. Reprezentanții Betfair spun că procesul este încă în desfășurare și că nu vor oferi, în această etapă, detalii despre rolurile individuale sau despre discuțiile interne cu angajații.