Stoc de peste 4,3 milioane mp de spaţii de birouri moderne în România

Conform documentului, rata de neocupare pe segmentul de birouri este de doar 12%, fiind pe un trend descendent în perioada analizată, faţă de acelaşi interval din 2021.

Pe segmentul office, Capitala României se află pe primul loc, cu un stoc total de 3,3 milioane mp, în contextul unei populaţii totale de 2,1 milioane şi o rată a şomajului de 5,1%. Cu 31 de universităţi, atât publice, cât şi private, Bucureşti furnizează peste 170.000 de absolvenţi în fiecare an, contribuind la atractivitatea oraşului ca destinaţie pentru companiile care doresc să-şi extindă afacerile în România, consideră specialiştii CBRE România.

În ierarhia naţională, se mai află Cluj-Napoca (350.000 mp), Timişoara (294.000 mp), Iaşi (205.000 mp) şi Braşov (155.000 mp).

"Cluj-Napoca are peste 740.000 de locuitori şi o rată a şomajului de 2,1%. 72.000 de absolvenţi îşi finalizează studiile în fiecare an în cele nouă universităţi publice şi private ale acestui oraş. Populaţia Timişoarei a depăşit 700.000 de persoane, în timp ce rata şomajului este de 1,8%. Cu şapte universităţi publice şi private, Timişoara are peste 44.000 de absolvenţi anual", se notează în raportul de specialitate.

Piaţa cu cea mai rapidă creştere este reprezentată de Bucureşti, stocul modern fiind cu 10% mai mare, în trimestrul II comparativ cu perioada similară din anul anterior.

Ca previziuni, consultanţii în imobiliare susţin că, odată ce 335.300 mp vor fi adăugaţi stocului actual până în 2023, stocul de spaţii de birouri va ajunge la 4,7 milioane mp, la începutul anului viitor, în creştere cu 9%, de la an la an. Astfel, Bucureştiul va mai avea 135.300 mp de spaţii de birouri, nivel care îl plasează pe primul loc în ceea ce priveşte noile dezvoltări, urmat de Iaşi cu 80.000 mp, Cluj-Napoca (55.000 mp), Timişoara (40.000 mp) şi Braşov (25.000 mp).

În ceea ce priveşte rata de neocupare, Cluj-Napoca şi Iaşi au înregistrat cel mai ridicat nivel de închiriere, cu doar 8% rata de neocupare fiecare din stocul total în T2.

Pe locul doi în top se află Braşov, cu o rată de neocupare de 13,7%, urmat de Bucureşti (13,9%) şi Timişoara (15%).

Raportul "Romania Office Destinations 2022", lansat de CBRE, include şi rezultatele unui sondaj online ("Traditional vs Hybrid: Where to work from"), conform căruia peste 50% dintre angajaţi au spus că ar prefera să lucreze de la birou pentru a restabili legătura cu colegii lor şi pentru a câştiga timpul consumat pentru deplasarea între casă şi birou.

În acelaşi timp, 36% dintre respondenţi doresc să fie la curent cu informaţiile care îi ajută în carieră sau în îndeplinirea sarcinilor, iar 33% consideră discuţiile cu colegii un argument puternic pentru a se întoarce la birou. Pentru 13% dintre angajaţi lipsa spaţiului acasă a fost un alt argument în favoarea lucrului de la birou, iar 5% s-au gândit la reducerea cheltuielilor cu utilităţile atunci când au votat pentru a reveni la birou.

