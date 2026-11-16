Financial Times: România vrea să reducă deficitul la 5,2% din PIB. Luca Niculescu promite reforme

Premierul României, Luca Niculescu, și-a propus să reducă deficitul bugetar și să recâștige încrederea populației în instituțiile statului, după mai mulți ani de instabilitate politică și economică. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, șeful Guvernului a anunțat reforme pentru reducerea cheltuielilor publice și îmbunătățirea colectării taxelor, dar a exclus tăierea pensiilor și a ajutoarelor sociale.

Premierul României, Luca Niculescu Foto: Facebook/Luca Niculescu

Guvernul minoritar condus de Niculescu, format din social-democrați și tehnocrați fără afiliere politică, urmărește să reducă deficitul bugetar la 5,2% din PIB anul viitor, de la 7,8% în 2025. România a înregistrat anul trecut cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

„Evident, nu este o misiune simplă. Sper că acest lucru se va întâmpla repede. Sunt destul de optimist”, a declarat premierul pentru sursa citată.

Reorganizarea administrației și îmbunătățirea colectării TVA

Programul Guvernului include ceea ce premierul a numit „reforme îndrăznețe”, menite să reducă cheltuielile publice. Printre măsurile avute în vedere se numără comasarea ministerelor și agențiilor guvernamentale, precum și reorganizarea administrației regionale și locale.

Niculescu a promis și îmbunătățirea colectării taxelor, în special a TVA, domeniu în care România înregistrează rezultate slabe în comparație cu alte state europene.

În schimb, premierul a exclus reduceri ale pensiilor și beneficiilor sociale. Acesta a fost unul dintre punctele sensibile în relația cu PSD, formațiune care a provocat căderea precedentului Guvern în luna mai, după retragerea din coaliție pe fondul disputelor privind măsurile de austeritate și reformarea companiilor de stat, solicitate de Bruxelles pentru deblocarea fondurilor europene.

Ascensiunea AUR, o provocare pentru următoarele alegeri

Noul Guvern are la dispoziție aproximativ doi ani pentru a demonstra că poate stabiliza situația economică și politică, înaintea următoarelor alegeri parlamentare. AUR, formațiunea ultranaționalistă care promovează sloganul „Make Romania Great Again”, se află în fruntea unor sondaje de opinie și este în prezent a doua forță parlamentară.

Publicația britanică pune ascensiunea partidului pe seama nemulțumirii populației față de clasa politică.

Extrema dreaptă din România a atras atenția mișcării MAGA anul trecut, după anularea alegerilor prezidențiale de către autorități, pe fondul suspiciunilor privind o interferență rusă în favoarea lui Călin Georgescu, câștigătorul primului tur. Vicepreședintele american JD Vance a invocat atunci cazul României ca exemplu pentru ceea ce a descris drept o reprimare a politicienilor de dreapta din Europa, bazată pe dovezi „fragile” privind implicarea Rusiei.

Georgescu este în prezent judecat pentru acuzații de fraudă și tentativă de răsturnare a ordinii constituționale. Acesta neagă orice faptă ilegală. AUR continuă să îl susțină, deși legăturile partidului cu mișcarea MAGA s-au diminuat.

Niculescu a evitat să detalieze cum intenționează să contracareze ascensiunea AUR. Președintele Nicușor Dan a declarat însă pentru Financial Times că refacerea „încrederii publice în autoritățile statului” reprezintă cea mai bună modalitate de a împiedica extrema dreaptă să ajungă la putere. Șeful statului a adăugat că administrația sa are relații bune cu Washingtonul.

Luca Niculescu își explică atuurile în negocierile cu partidele: „Am capacitate de a asculta, am capacitate de dialog”

Datoria publică a depășit 61% din PIB

Planurile de consolidare fiscală ale premierului au primit sprijinul opoziției de centru-dreapta și al unei formațiuni care reprezintă comunitatea maghiară, partide care au guvernat anterior alături de PSD.

Datoria publică a României a crescut de la 35% din PIB în 2019 la peste 61% în acest an. Instabilitatea politică a adus țara în pragul pierderii ratingului recomandat investițiilor, ceea ce a dus la creșterea puternică a costurilor de împrumut. Formarea noului Guvern și angajamentul acestuia de a limita cheltuielile au contribuit însă la reducerea îngrijorărilor investitorilor.

Premierul a indicat drept semn pozitiv o emisiune recentă de obligațiuni prin care România a atras 4,5 miliarde de euro, la randamente favorabile, cererea depășind cu mult suma oferită.

„Cred că primele semne sunt bune. Pentru mine, acesta este un semn de încredere din partea piețelor în faptul că am format un Guvern și în primele măsuri pe care acest Guvern le ia”, a afirmat Niculescu.

Economia a dat, de asemenea, semne de stabilizare. Datele preliminare publicate la începutul acestei luni au indicat o creștere a PIB-ului de 2,1% față de trimestrul precedent, după o perioadă îndelungată de contracție. Cu toate acestea, creșterea anuală a rămas foarte redusă, la numai 0,1%.

Doar 17% dintre antreprenori sunt optimiști în privința viitorului

Niculescu a declarat că România vrea să atragă mai multe investiții străine și să încurajeze companiile autohtone să investească. Premierul estimează că sectoarele energiei și apărării ar putea genera venituri importante.

Mediul de afaceri rămâne însă rezervat. Potrivit unui studiu publicat în această lună de agenția de cercetare Inscop, doar 17% dintre antreprenori sunt optimiști în privința viitorului, în timp ce 75% se așteaptă la o deteriorare a situației economice.

Marieke Blom, economist-șef al ING, a scris într-o analiză recentă că România trebuie să își reconstruiască încrederea, să valorifice mai bine resursele umane și energetice și să își îmbunătățească infrastructura.

„În familia europeană, România este cea înzestrată: evident talentată, uneori strălucitoare, dar adesea incapabilă să transforme aptitudinile în realizări constante”, a afirmat aceasta.

Premierul împărtășește perspectiva că România are un potențial economic important și consideră că aderarea la OCDE ar putea contribui la creșterea economiei. Niculescu a invocat un studiu al Băncii Naționale potrivit căruia acest proces ar putea adăuga până la un punct procentual la PIB.

„Acest lucru va însemna accesul la fonduri mari de investiții care au ca cerință apartenența la OCDE pentru a investi în România. România este o țară în care merită să ai încredere”, a declarat premierul pentru Financial Times.