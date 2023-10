Fechet: Vrem să mutăm bani de la Rabla Clasic la Rabla Plus pentru a finanța autoturismele non-poluante

Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor susține că anul viitor se vor aloca mai multe fonduri pentru achiziția de mașini electrice, non-poluante, grație succesului „Rabla Plus”, de anul acesta.

Aproape 10.000 de autoturisme au fost achiziţionate în acest an, în România, prin Programul "Rabla Plus", iar circa 27.000 de autoturisme noi prin "Rabla Clasic", a declarat, marţi, la deschiderea Salonului Auto Bucureşti (SAB) & Accesorii, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fachet.

„Dincolo de bugetul-record pe care la 'Rabla Plus' l-a avut în acest an, respectiv 780 de milioane de lei, vă anunţ că, la anul, ne propunem să fim şi mai ambiţioşi. Cu alte cuvinte, aşa cum a existat o tendinţă în fiecare an, ne propunem să mutăm bani de la 'Rabla Clasic' la 'Rabla Plus' pentru a finanţa din ce în ce mai multe autoturisme non-poluante. Anul acesta avem 780 de milioane de lei la autoturismele electrice. Avem până acum aproape 10.000 de autoturisme înscrise la 'Rabla Plus'. De asemenea, la 'Rabla Clasic', avem 560 de milioane de lei şi aproape 27.000 de noi autoturisme înmatriculate. Aşadar, o să avem în continuare bugete generoase de la Administraţia Fondului pentru Mediu. Mai rămâne ca şi apetitul cumpărătorilor de autoturisme noi să rămână la fel de ridicat şi să ţină pasul”, a punctat demnitarul.

Fechet a apreciat faptul că este „extrem de plăcut să poţi să-ţi faci 'plinul' acasă, din propriile panouri fotovoltaice”.

„Un lucru este cert: pe lângă costuri mai mici de întreţinere, marele avantaj al unui autoturism electric se referă şi la posibilitatea de a-ţi produce singur acasă carburant, dacă eşti beneficiar de energie verde, de panouri fotovoltaice. Mi se pare că e un lucru nu doar mai ieftin, ci şi extrem de plăcut să poţi să-ţi faci 'plinul' acasă din propriile panouri. Aşadar, discutând şi trecând de la această tendinţă europeană şi de la această tendinţă românească la autoturisme cu impact de mediu mai scăzut, nu pot să nu mă refer aici la calitatea aerului, fie că discutăm despre municipiul Bucureşti, fie că discutăm despre calitatea aerului în marile aglomerări urbane. Fără îndoială că, în calitate de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, este un subiect care mă interesează în fiecare zi, pentru că nu înseamnă doar poluare mai puţină, înseamnă, până la urmă, un mediu mai sănătos pentru toate categoriile de vârstă, dar mai ales pentru cele vulnerabile, pentru copii şi pentru bătrâni, persoanele cel mai des afectate de poluarea aerului”, a menţionat şeful de la Mediu.

Se fac eforturi pentru decarbonizarea României

Potrivit oficialului, SAB & Accesorii 2023 arată care sunt tendinţele pieţei auto, în contextul în care ambiţiile României şi ale Uniunii Europene sunt de decarbonizare a sectorului transporturi.

„Salonul Auto Bucureşti rămâne, fără îndoială, cel mai important eveniment al anului. Avem privilegiul de a vedea aici care sunt noutăţile din domeniul auto şi cred că, dincolo de tehnologiile care apar în fiecare an, de designul nou cu care ne-am obişnuit, interacţionăm anual cu cele mai noi tehnologii în siguranţa auto. Ştim cu toţii ambiţiile Uniunii Europene, ştim cu toţii ambiţiile României în sectorul de decarbonizare a transportului. În fiecare an, acest târg ne arată care sunt tendinţele pieţei auto. Şi în acest an, spaţiul dedicat maşinilor hibride, dedicat maşinilor electrice, spaţiul dedicat maşinilor mai prietenoase cu mediul este din ce în ce mai mare, raportat la celelalte suprafeţe ale târgului. Asta înseamnă că interesul românilor pentru acest tip de autoturisme este unul ridicat şi mă bucur că şi marii jucători ai industriei auto s-au adaptat rapid la acest interes, nu doar al românilor, ci al tuturor cumpărătorilor de autoturisme noi. Este un semnal şi pentru România că suntem din ce în ce mai dornici de achiziţia acestor autoturisme prietenoase cu mediul şi încerc să îndrăznesc să sper că pentru acest apetit crescând al românilor este responsabil şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor”, a spus Mircea Fachet.

Ediţia cu numărul 20 a SAB & Accesorii a debutat, marţi, la Centrul Expoziţional Romexpo, iar timp de şase zile (10-15 octombrie) în Pavilionul B2 şi în zona exterioară adiacentă Romexpo vor fi expuse premiere auto, modele concept şi o parte dintre noutăţile sezonului 2023 - 2024.

La eveniment vor fi prezente branduri, precum Alfa Romeo, BMW, Fiat, Ford, Hyundai, Honda, Isuzu, INEOS Grenadier, Jeep, Kia, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, MINI, Mitsubishi, Rolls Royce, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota şi Volvo.

De asemenea, la SAB, va fi prezentă compania SUV Cars, importatoare a mărcilor DFSK, SERES, BAIC, Forthing, JAC, XEV şi SWM. În plus, Cenntro va prezenta mărcile: Logistar 260, Logistar 200, Logistar 100, Avantier şi Teemak. Nu în ultimul rând, compania Auto Big, va fi prezentă cu următoarele mărci: Audi, Tesla, BMW X7, Land Cruiser.

Grupul Automobile Bavaria este prezent la SAB & Accesorii 2023 cu divizia de maşini rulate - Bavaria Used - şi va expune atât modele BMW, cât şi MINI.

La Salonul Auto de la Bucureşti vor fi expuse şi peste 600 de branduri din domeniul echipamentelor, spălătoriilor self service, pieselor şi accesoriilor, fiind reprezentate pe o suprafaţă interioară şi exterioară de peste 7.000 de metri pătraţi.

Preţul unui bilet de intrare la evenimentul auto este de 60 de lei, iar accesul copiilor sub 7 ani şi al persoanelor cu dizabilităţi (pe baza unui document doveditor) este gratuit.