Eurovision Stock: topul țărilor câștigătoare... pe burse. Pe ce loc e România

eToro a analizat performanța pe ultimele 12 luni a piețelor bursiere pentru 31 dintre concurenții Eurovision, în care Cipru se află pe primul loc datorită Bank of Cyprus și Hellenic Bank.

Cu prima semifinală a Eurovision rămasă în urmă, telespectatorii români, alături de milioane de oameni din întreaga lume, vor fi lipiți de televizoare pentru cea de-a doua semifinală din această seară a competiției muzicale.

Reprezentantul României, Theodor Andrei, va interpreta piesa D.G.T., iar telespectatorii români speră să-l vadă în finala de sâmbătă seara. În timp ce calitatea cântecelor poate fi supusă dezbaterii, telespectatorii ar putea dori să ia aminte la o competiție foarte diferită.

Aflat la prima ediție, topul Eurovision Stock Contest, realizat de platforma de tranzacționare și investiții eToro, clasifică performanța principalelor piețe bursiere pentru fiecare țară concurentă la Eurovision*, analizând câștigurile și pierderile colective pe o perioadă de 12 luni.

În 2023, Cipru (a se vedea tabelul 1) obține coroana în 2023, cu indicele bursei sale, Main Market Index, crescând cu 54% în ultimul an. Cipru nu a câștigat încă binecunoscutul concurs Eurovision Song Contest în cele peste 40 de încercări precedente, dar a obținut primul titlu la topul bursier datorită concentrației sale mari de bănci - Bank of Cyprus și Hellenic Bank înregistrând o creștere de aproximativ 130% în ultimul an.

Insula are o populație de doar 1,2 milioane de locuitori, iar bursa sa de valori are o capitalizare bursieră minusculă de 2,2 miliarde de euro, la doar 0,02% din dimensiunea indicelui Stoxx 600 al Europei, care are o valoare de 10 trilioane de euro, sau 0,01% din capitalizarea bursieră a indicelui S&P 500 al SUA.

Serbia este pe locul doi

Serbia ocupă locul al doilea, bursa din Belgrad înregistrând o creștere de 40% în ultimul an datorită performanței puternice a rafinăriilor de petrol și a acțiunilor producătorilor de aluminiu, care au crescut cu aproximativ 50%. Țara vecină va spera la un succes similar în candidatura sa în competiția muzicală Eurovision din acest an, după ce reprezentantul său, Luke Black, s-a calificat deja în finală.

Ultimul loc pe podium îi revine câștigătorului în serie al Eurovision Song Contest, Irlanda, al cărei indice bursier local a crescut cu 18% în 12 luni, în parte datorită performanței foarte bune a acțiunilor firmei de jocuri de noroc Flutter și ale băncii AIB. Irlanda a fost însă eliminată din competiția muzicală în semifinala de marți.

Alte performanțe importante în Eurovision Stock Contest din acest an au înregistrat bursele din Grecia (+17%), Franța (+16%) și Germania (+15%).

România, pe locul 25 în topul burselor

România a avut performanțe bune de la debutul său în competiția muzicală Eurovision în 1994, reușind să se claseze de 6 ori în top 10 și urcând de două ori pe podium, pe locul al treilea. Performanța bursieră a României, cu o scădere de 2% a indicelui BET în ultimul an, o plasează însă în partea de jos a clasamentului (locul 25), sub performanța muzicală de la Eurovision 2022 (locul 18). Dar pentru investitorii în acțiunile listate la Bursa de Valori București, 2023 pare promițător, indicele BET fiind în creștere cu aproape 5% de la începutul anului până în prezent.

Comentând aceste date, Bogdan Maioreanu, analist de piață la eToro, a declarat: "Deși Cipru nu a fost binecuvântat la concursul Eurovision - deținând recordul pentru cele mai multe înscrieri în competiție fără victorie - țara a fost câștigătoarea clară a topului nostru inaugural Eurovision Stock Contest. Cipru s-a clasat deasupra celorlalți concurenți, datorită faptului că mica sa bursă este dominată de bănci care s-au bucurat de creșteri uriașe ale prețului acțiunilor în ultimul an.

Mai multe burse de valori cu greutate au oferit, de asemenea, randamente mari în ultimul an și, în consecință, s-au clasat pe un loc fruntaș în competiția noastră, DAX din Germania plasând țara pe locul șase, iar CAC 40 din Franța ocupând locul cinci.

Datele arată că merită să privești în afara propriei piețe atunci când investești și să te asiguri că ești bine diversificat pe diferite burse de valori, dintre care multe au puncte forte foarte diferite."

Tabelul 1: Țările participante la Eurovision Stock Contest 2023 clasate în ordine descrescătoare

*Dintre cei 37 de concurenți la concursul Eurovision Song Contest din acest an, doar 31 au burse de valori suficient de mari pentru a fi luate în considerare în cadrul acestei cercetări. San Marino nu are o bursă de valori națională, în timp ce bursele de valori din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Moldova au fost considerate prea mici.