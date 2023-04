Efectul inflației asupra pieței de carte pentru copii și elevi: scumpiri, dar și digitalizare accelerată

Criza generată de pandemia Covid 19 și inflația cu care ne confruntăm în prezent au afectat profund industria culturală, implicit editorii și cititorii.

În perioada pandemiei, librăriile fizice s-au închis, târgurile, festivalurile și alte evenimente dedicate cărții au fost suspendate, iar editurile au fost în situația de a anula sau de a amâna lansarea multor cărți. În plus, din iulie 2021, prețul hârtiei a crescut cu 85%, iar până la începutul anului 2023, prețurile de vânzare ale cărților s-au mărit cu până la 10% la reeditări, iar la cele noi, variațiile au fost chiar mai mari.

Felul în care editurile au gestionat valurile multiple de criză a jucat un rol important în menținerea literaturii aproape de cititori și mai ales de tinerii cititori. Cu fiecare generație se redeschide conversația cu privire la cât citesc copiii și tinerii acum, când tehnologia ocupă un segment important din timpul tuturor. Marin Vidrașcu, co-CEO al Grupului Litera, vorbește despre modul în care a gestionat crizele succesive din ultimii ani: „Pentru noi, oportunitatea a fost mediul online și nu am ezitat să ne ajustăm strategia de business. Așa că am dezvoltat și optimizat site-ul editurii, unde am realizat multe evenimente culturale pentru copii și lansări de carte cu autori români și străini via Zoom, și, nu în ultimul rând, am canalizat o mare parte din resursele editurii pentru digitalizarea cărților. În momentul de față aveam digitalizat peste 80% din catalogul activ de titluri pentru copii, toate fiind listate pe platforma Citeste.ro, cea mai mare bibliotecă digitală din România.”

În contextul ultimilor ani, Grupul Litera a căutat modalități noi pentru a stimula lectura în rândul copiilor. Au fost organizate diverse acțiuni cum sunt cluburile de lectură, programele de lecturi în școli, concursurile pentru elevi, pachetele speciale de reduceri, evenimentele dedicate, dintre care Ziua Cărții pentru Copii este foarte apreciat de elevi. Litera are și campanii pe care le organizează constant și care sunt apreciate de elevi, părinți și profesori deopotrivă, precum Ghici cine citește? (un proiect de lectură - joc cu actrița Monica Davidescu pentru micii cititori), Micul Librar (în cadrul căreia elevi de școală primară sunt invitați să prezinte cărți editate de Litera în librării), clubul de lectură Printre litere (proiect național de stimulare a lecturii destinat elevilor de şcoală gimnazială) sau Stand-up comedy cu Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu (stand-up cu teme literare pentru elevii de liceu).

Dan Vidrașcu, co-CEO al Grupului Litera, este de părere că un rol foarte important în stimularea lecturii la vârste mici îl au și părinții, astfel încât instrumentele pe care le au aceștia la dispoziție, precum picture books și audiobook-uri, sunt un prim pas în drumul spre cartea scrisă: „Noi credem că educarea tuturor generațiilor cu privire la modul în care lectura ne îmbunătățește viața, capacitatea de înțelegere, de proiecție, de exprimare, de adaptabilitate e lozul câștigător inclusiv în ceea ce privește apetitul copiilor pentru cartea scrisă.”

Prin podcastul #CuVoceTare, Editura Litera diseminează continuu informații avizate, oferite de psihologi, scriitori, manageri culturali, profesori, creatori de comunități online pentru părinți care să ajute la integrarea cititului în viața de zi cu zi a celor mici.

Peste 100.000 de cărți donate

În cei 34 de ani de activitate, Litera a donat peste 100.000 de cărți către biblioteci orășenești și școlare, asociații culturale, cluburi de lectură, dar și direct către elevi și profesori. În perioada aprilie 2021 - martie 2022 au fost donate peste 8000 de titluri pentru biblioteci școlare și orășenești. Selecția cărților donate se face din întreg portofoliul editorial pentru copii. Au fost donate cărți recomandate de programa școlară, cărți bestseller (Prințesă sub acoperire de Connie Glynn), cărți ecranizate (La cinci pași de tine, de Rachael Lippincot, Labirintul de James Dashner), noutăți editoriale, enciclopedii și atlase.