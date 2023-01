Efectele războiului din Ucraina asupra porturilor românești de la Dunăre. Cifrele sunt alarmante

Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați anunță că traficul de mărfuri prin porturile din Galați, Brăila și Tulcea este în scădere cu 26 la sută față de anul precedent. De vină este războiul din Ucraina.

Potrivit conducerii APDM, principală problemă care a condus la scăderea traficului de mărfuri a fost războiul din Ucraina, declanșat la Marea Neagră.

„Anul 2022 a adus modificări în activitatea comercială a Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM). Conflictul ruso-ucrainean declanșat în Marea Neagră a generat scăderi semnificative ale traficului general de mărfuri operate în porturile administrate de companie, dar și reconfigurarea rutelor de transport a mărfurilor”, ne-a declarat Marcela Daniela Costea, directorul general al APDM Galați.

Cea mai mare reducere de trafic în Portul Galați, din analiză comparativă a ultimilor doi ani, observăm la Portul Mineralier Romportmet, care deservește colosul Liberty Steel Galați, cea mai mare unitate siderurgică din România. Potrivit sursei citate, acesta a fost afectat de războiului din Ucraina.

„Acesta din urmă a fost puternic afectat de conflictul militar, în activitatea acestuia existând sincope în lanțurile logistice-atât în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime, cât și în ceea ce privește transporturile de produse finite. La nivelul anului 2022, Portul Mineralier a înregistrat o scădere cu 38,6% a traficului general de mărfuri, de la 4.996.414 tone în 2021, la 3.067.640 tone în 2022. Se înregistrează o scădere mai mare în traficul fluvial, 41,3 %, traficul maritim fiind mai mic cu 34% față de anul 2021”, a precizat conducerea APDM Galați.

Creștere la produsele petroliere

O creștere semnificativă a traficului s-a înregistrat, totuși, la produse petroliere operate în dana UNICOM OIL TERMINAL, anunță reprezentanții Administrației Porturilor Dunării Maritime. Astfel, traficul a crescut de trei ori față de anul 2021, de la 149.401 tone la 431.108 tone, în principal motorină și GPL, provenite din Ucraina, Egipt, Turcia, Grecia.

Creșterea nu este în măsură să acopere, însă, nici pe departe, scăderile substanțiale de la alte categorii de mărfuri, care au fost mai puține cu aproximativ 2,5 milioane de tone.

„La nivelul întregii infrastructuri portuare administrate de Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM), analizând traficul în 2021 versus 2022, a rezultat faptul că, în 2022, traficul general de mărfuri a avut per total o scădere de 26%, de la 9.931.908 tone în 2021 la 7.346.630 tone în 2022”, a adăugat directorul APDM Galați.

Ponderea celor două tipuri de trafic se păstrează aproximativ aceeași în 2021 și în 2022, respectiv 30% trafic maritim și 70% trafic fluvial.

Investiţii pentru modernizarea Porturilor Brăila şi Galaţi

La finalul anului 2022, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat semnarea a două contracte de finanţare de aproximativ 264 milioane de lei, investiții care vor îmbunătăţi capacitatea operaţională a porturilor Brăila şi Galaţi.

Potrivit proiectului, Portul Galaţi are la dispoziţie 136,94 milioane de lei pentru amenajarea danei Ro-Ro (roll on/roll off) din Bazinul Nou, ceea ce va permite creşterea cu aproximativ 48.000 tone (în primul an de exploatare) a volumului de mărfuri, reducerea timpilor de încărcare/ descărcare, creşterea siguranţei în timpul operaţiunilor portuare.

De asemenea, Portul Brăila va beneficia de 126,82 milioane de lei pentru integrarea în fluxul internaţional de mărfuri, iar pentru creşterea capacităţii de mărfuri a acestui port va fi modernizată infrastructura portuară şi drumurile de acces interioare.