Porturile Brăila şi Galaţi se modernizează: De ce fonduri vor beneficia şi ce lucrări vor fi realizate

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat, miercuri, două contracte care vizează modernizarea porturilor Brăila şi Galaţi. În ambele cazuri, lucrările trebuie finalizate până în decembrie 2023.

,,Dăm startul modernizării porturilor Brăila şi Galaţi! Am semnat astăzi două contracte de finanţare de aproximativ 264 milioane de lei care vor îmbunătăţi capacitatea operaţională a celor două porturi”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Transporturilor.

Potrivit oficialului, portul Brăila va beneficia de 126,82 milioane de lei pentru integrarea în fluxul internațional de mărfuri. Iar pentru creșterea capacității de mărfuri a acestui port va fi modernizată infrastructura portuară și drumurile de acces interioare.

,,Lucrările care trebuie finalizate până la sfârșitul anului viitor (2023) vizează modernizarea danelor 26 și 27 și amenajarea acestora pentru creșterea capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare la 260.000 tone/an (până în anul 2030).”, a precizat Sorin Grindeanu.

Ministrul a subliniat că prin acest proiect Portul Brăila va deveni un motor de creștere economică pentru Regiunile de Dezvoltare Sud-Est și Nord, inclusiv prin îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive).

Totodată, portul Galați are la dispoziție 136,94 milioane de lei pentru amenajarea danei Ro-Ro (roll on/roll off) din Bazinul Nou, ceea ce va permite creșterea cu aproximativ 48.000 tone (în primul an de exploatare) a volumului de mărfuri, reducerea timpilor de încărcare/ descărcare, creșterea siguranței în timpul operațiunilor portuare.

,,Lucrările trebuie finalizate tot până la sfârșitul anului 2023 și vizează: reabilitarea cheurilor de acostare ale danelor 39 și 40, amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41, amenajarea cheului între rampa Ro-Ro și platforma multimodală.”, a mai adăugat oficialul din Transporturi.

La începutul lunii trecute, ministrul anunţa că Executivul a aprobat noi investiţii pentru creşterea capacităţii de operare a Porturilor Constanţa şi Galaţi, în valoare de 780,256 milioane de lei.

,,Am aprobat, astăzi, în Guvern, noi investiţii pentru creşterea capacităţii de operare a Porturilor Constanţa şi Galaţi! Mai exact, indicatorii tehnico - economici necesari construcţiei unei platforme multimodale în Portul Galaţi care va asigura mult mai eficient conexiunea pe reţeaua centrală pan-europeană Rhin-Dunăre. Va fi construit un cheu vertical pe o lungime de 868 de metri, vor fi suplimentate suprafeţele portuare şi vor fi modernizate zonele de acces rutier şi feroviar", a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook în data de 9 noiembrie.

Potrivit acestuia, valoarea actualizată a investiţiei este de 780,256 milioane de lei, iar finanţarea este asigurată din fonduri europene (CEF şi POIM), fonduri de la bugetul de stat, sume din bugetul CN APDM SA Galaţi şi surse proprii ale unor partenerilor privaţi.

Ministrul Transporturilor a subliniat că întregul proiect trebuie finalizat în 40 de luni.