România – Ucraina, ce nu ni s-a spus: decizia luată și ținută secret după meciul istoric de la Munchen

Edward Iordănescu se încadrează într-o categorie rară. Cea a antrenorilor puși cu spatele la zid care nu doar că reușesc să depășească momentul critic dar, ulterior, ajung și pe cai mari!

Palmaresul selecționerului fix asta reflectă! Debutul lui Iordănescu pe banca României a fost, pur și simplu, groaznic. Un egal și trei înfrângeri în primele patru meciuri: 0-1 cu Grecia și 2-2 cu Israel în partidele de verificare, iar apoi 0-2 cu Muntenegru și 0-1 cu Bosnia în Liga Națiunilor. La vremea respectivă, după trei luni de mandat, se vorbea despre schimbarea lui Edward Iordănescu din funcție. Scenariu care a rămas în picioare, inclusiv în septembrie 2022, când tricolorii s-au clasat pe ultimul loc în Liga Națiunilor și au retrogradat în „C“.

Din lipsa de soluții – FRF a căutat un înlocuitor pentru Mirel Rădoi vreo trei luni până s-a înțeles cu Edward Iordănescu! -, dar și din dorința de a oferi o nouă șansă selecționerului, administrația Burleanu a mers pe mâna lui Edi și în campania de calificare pentru Euro 2024. Iar restul e istorie! Acum, un antrenor aspru criticat în 2022 a ajuns în Top 10 al selecționerilor români! Iar păstrarea sa pe banca naționalei e un obiectiv pentru FRF și o veste pe care o așteaptă foarte mulți suporteri.

E în fața unei oportunități uriașe

Fără victorie în amicalele din 2024, Edward Iordănescu a mers cu naționala în Germania, refuzând să semneze prelungirea contractului său cu federația. Așadar, teoretic, după Campionatul European va fi liber și poate pleca de la națională.

Această variantă are însă șanse aproape zero, la ora actuală. Pentru că victoria cu Ucraina a creat o emulație atât de mare încât, indiferent de ce vom face în Germania în continuarea turneului, naționala poate aborda cu entuziasm următoarele campanii. Cele din Liga Națiunilor și, mult mai important, din preliminariile Mondialului din 2026. Dacă prima competiție e una, mai degrabă, de pregătire, înlocuind meciurile amicale de fapt, în schimb, calificările CM 2026 reprezintă o oportunitate uriașă pentru actualul selecționer. Pentru simplul motiv că România lipsește de la Mondiale din 1998. Așadar, Edward Iordănescu are acum șansa de a deveni selecționerul care pune capăt unui „blestem“ care va ajunge, în mod cert, la 28 de ani!

Dacă înainte de Euro 2024, Edi nu știa cum va ieși naționala de la turneul final din Germania, acum el s-a convins că încrederea și entuziasmul grupului pe care l-a creat vor rămâne intacte. Ceea ce înseamnă că el își poate continua munca, făcând unele reglaje și îmbunătățiri cu ocazia Ligii Națiunilor. Aici, vom întâlni Kosovo, Cipru și Lituania, între 6 septembrie și 18 noiembrie. Apoi, o versiune și mai bună a naționalei poate ataca preliminariile CM 2026. La turneul final din SUA, Mexic și Canada vor merge doar câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, plus patru naționale care vor obține biletele după partidele din play-off.

Până și oficialii FRF au simțit că decizia lui Edward Iordănescu, de a continua la națională după Euro 2024, e deja luată. Ceea ce reiese din declarația oferită de Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice), la Orange Sport.

„Dacă va cere Edi 100.000 de euro în plus la salariu după Euro? N-ar fi mult, dacă ar cere atât. Din ce am vorbit cu el, dar și cu tatăl lui (n.r. – Anghel Iordănescu), eu cred că ne vom întoarce din Germania tot cu Edi selecţioner“, a spus Stoichiță.

Conștient de pericolul care ne amenință

„Adevărul“ a scris, în analiza publicată ieri, cum o veritabilă „boală românească“ e cea de care ar trebui să ne ferim în perspectiva meciului de sâmbătă, cu Belgia. Selecționerul e fix de aceeași părere, după cum se vede în mesajul pe care l-a transmis, în mod public.

„De acum, avem nevoie de echilibru. Am avut nevoie de mult mai mult decât am arătat în preliminarii ca să învingem Ucraina. Şi am reuşit asta. Acum, avem nevoie de mult mai mult decât am arătat cu Ucraina pentru a lupta în meciul cu Belgia şi a obţine ceea ce ne dorim. Fac acest apel şi pentru că venim după un adevărat carusel de emoţii în receptare trăit doar la extreme. Acum, după 3-0 cu Ucraina, riscăm să ne fixăm în altă extremă. Şi nu cred că drumul cel bun e unul al extremelor. Niciodată şi nicăieri!“, a fost un fragment din mesajul lui Edward Iordănescu.

Top 10 selecționeri, ca număr de meciuri

Nume Partide adunate

1. Anghel Iordănescu 100

2. Victor Pițurcă 95

3. Mircea Lucescu 58

4. Emeric Ienei 51

5. Costel Rădulescu 49

6. Angelo Niculescu 38

7. Valentin Stănescu 36

8. Ștefan Kovacs 34

9. Gheorghe Popescu I 28

10. Edward Iordănescu 25

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*Mâine: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*Sâmbătă: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)