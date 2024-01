Dacia Spring se bate cu Tesla pentru piețele europene

Dacia Spring se află pe locul trei la vânzări în Franța, după două modele Tesla, surclasând astfel modelele produse de francezi.

Una din patru maşini vândute în Franţa, pe parcursul anului 2023, se încarcă la priză, adică este un automobil electric pe baterie sau un model hibrid reîncărcabil, un nivel-record, potrivit unui bilanţ publicat, luni, de Plateforme automobile (PFA), organizaţia care reprezintă constructorii şi furnizorii de componente auto, iar după modelele Tesla, Dacia Spring face legea.

Vehiculele complet electrice au reprezentat 16,8% din totalul înmatriculărilor, în timp ce hibridele reîncărcabile au reprezentat 9,2% din automobilele introduse în circulaţie. Cota automobilelor cu motoare pe benzină a rămas stabilă, reprezentând o treime din înmatriculări, în timp ce automobilele cu motoare pe motorină şi-au continuat declinul, doar un autoturism particular din nouă înmatriculat în 2023 în Franţa fiind unul de tip diesel.

Peste 1,5 milioane de vehicule electrice şi hibride reîncărcabile rulează deja pe drumurile din Franţa, conform datelor Asociaţiei naţionale pentru dezvoltarea mobilităţii electrice (Avere).

La acest moment, constructorul auto american Tesla domină piaţa automobilelor electrice din Franţa şi din Europa, cu berlina Model 3 şi SUV-ul Model Y. Pe locurile următoare se situează micuţa Dacia Spring şi MG4, ambele automobile produse în China, urmate de Fiat 500e şi Renault Mégane, acesta din urmă fiind şi primul automobil electric francez din acest clasament.

Producția ar putea fi mutată în Franța

Experții se așteaptă ca și în acest an avansul Daciei Spring pe piața europeană, în general, să continue, mai ales că modelul va primi un facelift semnificativ în 2024.

La nivel exterior, viitorul Spring nu va suferi multe modificări, dar acestea vor cuprinde obligatoriu schimbarea identității vizuale și aducerea acesteia în zona noului Duster și a viitorului Bigster.

Totuși, marile modificări vor fi unele din punct de vedere tehnic, pentru că se va trece la platforma CMF-AEV. Concret, va crește puterea motorului electric, iar autonomia bateriei va fi extinsă. De altfel, potrivit unor informații care circulă în industrie, se pare că specificațiile tehnice ale viitoarei versiuni au și fost definitivate. În actuala configurație, Dacia Spring poate atinge o viteză maximă de 125 km/h și poate parcurge 230 de kilometri cu o singură încărcare, valoare calculată în ciclu WLTP.

Conform unor surse, se zvonește că Grupul Renault ar intenționa să „repatrieze” producția electricului ce poartă sigla Dacia la una dintre cele trei fabrici pe care le deține în nordul Franței, la Douai, Maubeuge și Ruitz, arată autopro.ro. Acestea sunt reunite sub Renault ElectriCity, polul industrial prin care brandul francez vrea să producă 400.000 de mașini electrice pe an.

Se cam termină cu subvențiile masive

Autorităţile franceze au decis, la finele anului 2023, să înăsprească regulile pentru acordarea de subvenţii la cumpărarea de maşini electrice, favorizând vehiculele care sunt produse în Europa. Ca urmare a modificărilor, automobilele produse în China, precum Dacia Spring, care este cea mai ieftină maşină electrică de pe piaţa franceză, dar şi Tesla Model 3 şi MG 4, nu vor mai beneficia de subvenţii.

Pentru gospodăriile cu venituri modeste care vor să aibă acces la un automobil electric, statul francez a lansat un program de închiriere cu opţiunea de cumpărare. Cu 20.000 de automobile în primul an, acest program este disponibil într-o primă fază celor care parcurg peste 8.000 de kilometri pe an cu automobilul sau locuiesc la mai mult de 15 kilometri de locul de muncă. În timp, programul va fi extins şi pentru jumătate dintre gospodăriile cele mai modeste.

Și în România, Dacia Spring va fi mai scumpă în acest an după ce finanțarea prin Rabla Plus a fost dominuată la jumătate. Conform site-ului dacia.ro, preţul de plecare al unei Dacia Spring este de 20.800 de euro. La acesta vom scădea cei aproximativ 5.100 de euro oferiţi prin programul Rabla Plus 2024 şi obţinem un preţ de plecare de 15.700 de euro, cu 5.000 de euro mai mare decât în acest an.