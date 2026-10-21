Curs valutar BNR, 21 octombrie 2026. Euro a crescut, dolarul a scăzut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 21 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a crescut ușor, până la 5,3297 lei, în timp ce dolarul american a scăzut la 4,7489 lei. Francul elvețian a înregistrat o depreciere, iar lira sterlină s-a apreciat față de ședința precedentă. Forintul maghiar a scăzut, de asemenea, în raport cu leul.

Euro a crescut, dolarul a scăzut Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat miercuri, 21 octombrie, la 5,3297 lei, în creștere cu 0,0012 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3285 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7489 lei, după o scădere de 0,0027 lei față de cotația de marți, 20 octombrie, de 4,7516 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7547 lei, cu 0,0080 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7627 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3631 lei, față de 6,3416 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0215 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4576 lei, în scădere cu 0,0032 lei față de cotația de marți, de 1,4608 lei.

Extremele valutare pentru euro

Cursul maxim al euro a fost de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

Cursul minim al euro a fost de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi, 21 octombrie 2026

Euro (EUR): 5,3297 lei — variație: +0,0012 lei

Dolar SUA (USD): 4,7489 lei — variație: -0,0027 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7547 lei — variație: -0,0080 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3631 lei — variație: +0,0215 lei

100 de forinți maghiari (HUF): 1,4576 lei — variație: -0,0032 lei

Cum au evoluat valutele față de vineri, 16 octombrie

Comparativ cu ședința BNR de luni, 19 octombrie, euro a crescut de la 5,3272 lei la 5,3297 lei, ceea ce înseamnă o apreciere de 0,0025 lei.

Dolarul american a scăzut de la 4,7520 lei la 4,7489 lei, înregistrând o depreciere de 0,0031 lei.

Francul elvețian a scăzut de la 5,7591 lei la 5,7547 lei, în timp ce lira sterlină a crescut de la 6,3336 lei la 6,3631 lei.

În aceeași perioadă, cursul pentru 100 de forinți maghiari a coborât de la 1,4677 lei la 1,4576 lei.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.