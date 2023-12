Cum să economisești bani de sărbători și să „supraviețuiești” financiar lunii ianuarie. „Oamenii se entuziasmează”

Luna ianuarie poate fi o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, mai ales că sărbătorile de Crăciun pot epuiza economiile.

O expertă britanică în finanțe, Sammie Ellard-King, fondatoarea Up the Gains, o platformă financiară menită să ajute oamenii să devină financiar stabili, oferă sfaturi prețioase pentru cei care doresc să supraviețuiască lunii ianuarie și să se pregătească pentru noul an, potrivit Daily Mail.

1. Schimbă banca

Schimbarea băncii devine tot mai populară odată cu introducerea serviciului de schimbare a contului curent. Uneori, în Marea Britanie cel puțin, poți schimba ușor banca la care ai contul curent și să primești o recompensă în numerar. Este o modalitate de a obține bani în ianuarie dacă depui cererea înainte de Crăciun.

De exemplu, banca Nationwide oferă în prezent 200 de lire sterline dacă deschizi un cont FlexDirect și vii de la o altă bancă. Alternativ, First Direct este dispusă să îți plătească 175 de lire sterline dacă deschizi un cont 1st Account și depui 1.000 de lire sterline în termen de trei luni.

Pentru a accesa aceste recompense, deschide un cont nou la banca aleasă, apoi închide-l și schimbă-ți vechiul cont printr-o cerere la noua ta bancă, spune experta.

2. Aplicațiile de cashback

Aplicațiile de cashback, care te plătesc pentru a face cumpărături prin intermediul lor, pot fi utilizate pe tot parcursul anului și apoi folosite pentru a compensa cheltuielile din ianuarie. Sammie Ellard-King recomandă să strângi toți acești bani primiți pe tot parcursul anului.

De asemenea, există aplicațiile pentru carduri cadou. Astfel, poți achiziționa un card cadou în locul unui cadou obișnuit și să primești cashback pe acesta.

3. Fii atent la reducerile de după Crăciun și din ianuarie

Expertul în finanțe avertizează că mulți comercianți vor face publicitate la reduceri prin care, de fapt, nu economisești niciun ban. Firmele cresc prețurile în această perioadă, doar pentru a le reduce la prețul normal după Crăciun și pentru a afirma că au un discount de 25%.

Pentru a nu cădea în capcană, dublează verificarea istoricului prețurilor. Poți căuta online istoricul prețurilor înainte de a cumpăra ceva „redus”. Este o modalitate de a evita să fii păcălit, mai ales de comercianții online care nu sunt reglementați.

4. Nu ignora mărcile proprii ale supermarketurilor

O modalitate excelentă de a economisi bani, de la cumpărături alimentare la produse de machiaj, este să folosești mărcile proprii ale supermarketurilor. Produsele proprii ale Lidl, de exemplu, te pot ajuta să economisești până la o treime din cost.

5. Ia-ți de lucru part-time

Cei care se simt în mod deosebit de încolțiți financiar pot folosi perioada dintre Crăciun și Anul Nou pentru a câștiga bani suplimentari. Sammie Ellard-King sugerează participarea la sondaje online sau apeluri de cercetare de piață care oferă până la 40 de lire sterline pe oră pentru a sta pe Zoom.

Aceste activități nu necesită nicio experiență și poți câștiga rapid câteva sute de lire sterline.

6. Înțelege ce te determină să cumperi și fii cumpătat

Este important să îți înțelegi emoțiile atunci când faci cumpărături, deoarece mulți dintre noi facem achiziții impulsive din când în când, iar perioada de Crăciun poate fi adesea cea mai tentantă. Sammie Ellard-King sugerează să înțelegi ce te determină să cumperi.

„Când vine vorba de achiziții mai mari, înțelege-ți declanșatoarele de cheltuieli. Oamenii se entuziasmează natural în perioada Crăciunului, eu inclusiv, și voi fi acel tip din magazin unde voi cheltui 100 de lire fără să mă gândesc, apoi voi fi foarte supărată pe mine. Așa că înțelegerea propriilor emoții este foarte importantă”, spune expertul financiar.

Spre exemplu, spune ea, „la orice sumă care depășește 100 de lire sterline, încerc să aștept 24 de ore înainte de a face acea achiziție și de cele mai multe ori nu cumpăr niciodată, deci este o modalitate foarte bună de a te abține.”

„Având un plan când mergem la magazin, cu o listă de verificare și ținându-ne de obiectiv” putem economisi bani buni, mai spune Ellard-King.

„Chiar dacă nu aștepți 24 de ore, mergi la o plimbare sau discută cu cineva sau sună pe cineva și apoi revino la asta... să ai acea pauză în declanșatorul emoțional te va ajuta foarte mult”, ne sfătuiește experta.