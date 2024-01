Ce companii au avut un loz necâștigător în 2023? Lista acțiunilor care au dezamăgit

Pe parcursul anului 2023, piețele au fost influențate de o multitudine de evenimente variate, de la conflictele militare, până la o încetinire economică pe plan global, punctează analistul XTB Radu Puiu.

Modificări semnificative au fost înregistrate și în cadrul politicii monetare, unde majoritatea băncilor centrale importante au trecut de la o poziție agresivă, de majorare a dobânzilor, la una de menținere a ratelor la niveluri constante, potrivit unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, companie globală de investiții online.

Acest context economic s-a dovedit a fi unul favorabil pentru aur, care a atins maxime istorice în anul care s-a încheiat. Pe de altă parte, acțiunile au cunoscut evoluții sinusoidale, iar unele companii au încheiat anul cu rezultate dezamăgitoare. Pentru o imagine mai clară asupra acestei evoluții, Radu Puiu enumeră acțiunile disponibile pe platforma XTB care au avut cea mai slabă performanță de-a lungul anului 2023.

Cea mai slabă performanță, în industria operatorilor de cinematografe

„În cadrul discuției, au fost selectate firme care au o capitalizare de piață de cel puțin 1 miliard de dolari. Cea mai dezamăgitoare performanță a fost înregistrată de AMC Entertainment, care operează cinematografe în SUA și Europa. Chiar dacă acum este în coada clasamentului, compania a avut și perioadele sale de succes. De exemplu, prețul acțiunilor a crescut de peste 30 de ori în primele șase luni ale anului 2021, pe fondul unei frenezii de cumpărare, alimentate de tranzacționarea acelor acțiuni de tip «meme»”, explică analistul financiar din cadrul XTB.

Prețul acțiunilor AMC Entertainment a menținut tendința de scădere și în 2023, deoarece compania a continuat să își dilueze acționarii (prin emisiunea de acțiuni). În aceste condiții, acțiunile au pierdut peste 85% de la începutul anului și până în prezent, în timp ce indicele S&P 500 a urcat cu 13,84%. Din punct de vedere al performanțelor, AMC a avut un an mixt. Pe de o parte, compania a beneficiat de succesul filmelor Barbie și Oppenheimer, care s-au numărat printre cel mai bine vândute producții din ultimii ani. Barbie a generat vânzări de peste 1,5 miliarde de dolari, în timp ce Oppenheimer a adunat peste 1 miliard de dolari la nivel global. Aceste filme au ajutat compania să înregistreze o performanță relativ puternică în al treilea trimestru al anului. Veniturile AMC au depășit 1,4 miliarde de dolari, în timp ce EBITDA ajustat și venitul net au crescut la peste 194 de milioane de dolari, respectiv la 12 milioane de dolari. Astfel, veniturile totale, înregistrate pe parcursul a douăsprezece luni, au urcat la peste 1,4 miliarde de dolari. Compania AMC are o provocare majoră în 2024, deoarece a pășit în noul an cu îndoiala că succesul celor două producții cinematografe va fi repetat.

„Totuși, problemele sunt mai profunde, iar pandemia a produs diferențe în ceea ce privește piața produselor culturale. Chiar și înainte de pandemie, în 2017, încasările din America de Nord au atins cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani. Cinematografele nu se mai află în topul preferințelor pentru populație, odată cu dezvoltarea platformelor de streaming online, care reprezintă o alternativă mult mai comodă pentru mare parte din public. Acest lucru nu presupune faptul că cinematografele vor dispărea, ba din contră: se creează un mediu mai competitiv, în care lanțurile de cinematografe precum AMC trebuie să descopere metode de adaptare prin reorganizări, pentru a concentra operațiunile și a reduce costurile”, punctează analistul financiar Radu Puiu.

Compania a pierdut mai mult de 95% de la maximele artificiale alimentate de frenezia „acțiunilor meme”. O altă problemă este reprezentată de anunțul făcut de AMC, potrivit căruia va cumpăra 3,3 milioane de obligațiuni subordonate cu suma de 26 de milioane de dolari. Tranzacția crește nivelul de îndatorare al companiei și va ajunge la scadență în 2026. Ciudat în legătură cu această tranzacție este faptul că a fost realizată cu o primă de aproximativ 29% față de prețul actual al acțiunilor companiei (29 decembrie). În plus, rezultatele companiei au beneficiat de un imbold în luna octombrie, odată cu lansarea ultimului film din turneul lui Taylor Swift, dar a pierdut tot ceea ce a câștigat pe piață în luna noiembrie. În prezent, se află la un minim istoric.

Novocure mizează pe testele clinice pentru a-și reveni în 2024

Al doilea loc în clasamentul „codașelor” este ocupat de Novocure, o companie globală din domeniul oncologiei, care se ocupă în principal cu dezvoltarea, fabricarea și comercializarea dispozitivelor pentru câmpuri de tratare a tumorilor (TTFields). Acțiunile companiei au pierdut peste 82% în anul 2023. Cancerul este una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial, drept urmare, zeci de companii din domeniul sănătății caută constant noi metode de tratament, diagnosticare sau prevenire a acestei maladii. Novocure, specialistă în dispozitive medicale, propune una dintre cele mai inovatoare abordări în lupta împotriva acestei boli. Compania comercializează dispozitive portabile menite să trateze anumite forme ale cancerului și este pionierul unei abordări care utilizează câmpuri de combatere a tumorilor (TTF).

„Cum au fost rezultatele financiare? Nu atât de bune, conform raportului pentru cel de-al treilea trimestru al companiei. Veniturile Novocure s-au situat la 127,3 milioane de dolari, ceea ce se traduce într-o scădere de 3% de la un an la altul. Conducerea a pus declinul pe seama problemelor cu terții plătitori și a incapacității companiei de a colecta unele plăți de la aceștia. Cu toate acestea, pe viitor, Novocure se așteaptă ca linia de top să reflecte mai bine factorii de stimulare a activității sale de bază”, arată analistul financiar XTB.

În ceea ce privește rezultatul final, pierderea netă pe acțiune a Novocure s-a situat la 0,46 dolari, mult mai slab decât nivelul de 0,25 dolari raportat în al treilea trimestru din 2022. Compania a încheiat perioada cu 921,2 milioane de dolari în numerar, echivalente și investiții pe termen scurt, comparativ cu 969,4 milioane de dolari la sfârșitul anului 2022. Prețul acțiunilor a fost, de asemenea, presat de creșterea costurilor de cercetare și dezvoltare, care au crescut cu 3% în ultimul trimestru. Unul dintre punctele forte ale companiei ar putea fi capacitatea de a aduce metode inovatoare, având în vedere domeniul de activitate. Totuși, este esențial ca riscurile să fie avute în vedere. Acțiunile Novocure au dezamăgit mult în raport cu piața, din cauza scăderii veniturilor din ultima vreme, a pierderilor nete constante și a riscurilor inerente pe care le implică dezvoltarea noilor metode de terapie. În cazul în care testele clinice în fază avansată ale Novocure dau rezultate, acțiunile și-ar putea recupera terenul pierdut. Pe de altă parte, dacă rezultatele vor fi nefericite, corecțiile din punct de vedere financiar ar putea fi dificil de compensat.

Competiția din industria de încărcare a mașinilor electrice, tot mai intensă

Lista este completată de ChargePoint, unul dintre principalii constructori de rețele de încărcare a vehiculelor electrice. Acțiunile companiei au pierdut peste 74% încă de la începutul anului 2023. Evaluată la peste 1 miliard de dolari, dar cu pierderi de peste 440 de milioane de dolari în ultimele 12 luni (tendință care se menține) și cu o ardere anuală de 357 de milioane de dolari (de asemenea, sumă în creștere), se pare că numerarul deținut de ChargePoint ar fi suficient pentru cel mult următoarele 12 luni. Una dintre opțiunile companiei ar fi contractarea mai multor împrumuturi, când ratele dobânzilor sunt mai temperate. Totuși, în condițiile în care vânzările de vehicule electrice scad, impulsul venit din această direcție pare să se fi epuizat. În plus, trebuie avută în vedere o provocare majoră din partea Tesla privind standardele de încărcare, care ce complică lucrurile și conturează un mediu destul de pentru ChargePoint.

Competiția din industria de încărcare a vehiculelor electrice devine și mai intensă, iar Blink Charging pare o opțiune mai bună printre colegii săi.

„Mai mult, dacă ne uităm la numele mai mari, afacerea de încărcare a Tesla va crea valoare în următorii ani. Un aspect important de reținut este că ChargePoint a raportat venituri de 110 milioane de dolari pentru Q3 fiscal 2024. Veniturile au scăzut de la un an la altul cu 12%. Acest lucru vine în condițiile în care competitorii au raportat o creștere puternică a veniturilor, chiar și în contextul «arderii» de numerar”, explică Radu Puiu.

ChargePoint este deja cel mai mare constructor de stații de încărcare pentru vehicule electrice din America de Nord și Europa. Veniturile companiei au crescut cu 65% în anul 2022 și au urcat cu 94%, ajungând la 468 de milioane de dolari în anul fiscal 2023. Astfel, compania se află într-o poziție relativ dificilă în care trebuie să își apere locul în fața unor companii dornice de dezvoltare și de extindere a cotelor de piață.