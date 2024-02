CE adoptă o versiune revizuită a Comunicării privind definirea pieţei în cazurile de concurenţă

Comisia Europeană a adoptat joi o comunicare revizuită privind definirea pieţei, care implică identificarea limitelor concurenţei dintre întreprinderi atunci când se evaluează concentrările economice şi majoritatea cazurilor antitrust, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Comunicarea revizuită aliniază orientările Comisiei la noile realităţi ale pieţei, precum şi la evoluţiile practicii decizionale a Comisiei şi la jurisprudenţa UE. Comunicarea va spori transparenţa şi securitatea juridică pentru întreprinderi, va facilita respectarea legii şi va contribui la o aplicare mai eficientă a normelor în materie de concurenţă.

De la adoptarea, în 1997, a Comunicării privind definirea pieţei, comunicarea publicată joi este prima care aduce o revizuire. Aceasta reflectă evoluţiile semnificative din anii care s-au scurs, în special gradul ridicat de digitalizare şi noile modalităţi de a oferi bunuri şi servicii, precum şi natura interconectată a schimburilor comerciale. Orientările revizuite sunt rezultatul unui proces de revizuire aprofundat şi cuprinzător, lansat în aprilie 2020, care a implicat colectarea de feedback de la părţile interesate atât în etapa de evaluare, cât şi în contextul consultării publice referitoare la proiectul de text.

Acestea reflectă orientările privind politicile din comunicarea Comisiei intitulată „O politică în domeniul concurenţei adaptată noilor provocări” din noiembrie 2021. Revizuirea comunicării este un element central pentru ambiţia Comisiei de a oferi transparenţă şi previzibilitate în asigurarea respectării legislaţiei în materie de concurenţă, inclusiv prin orientări, în toate sectoarele şi la nivel sectorial, inclusiv pentru sectoarele strategice.

Comunicarea revizuită privind definirea pieţei oferă orientări extinse şi actualizate cu privire la abordarea urmată de Comisie pentru definirea pieţei. Comunicarea este o compilaţie şi o adaptare la circumstanţele moderne a principiilor, metodologiei, jurisprudenţei şi bunelor practici aplicate pentru definirea pieţelor în cazurile antitrust şi în cazurile de concentrări economice. În special, comunicarea revizuită include următoarele elemente-cheie: orientări mai accesibile datorită unei structuri detaliate şi unor exemple concrete, care ilustrează aplicarea în practică a conceptelor de definire a pieţei, o descriere a principiilor generale pentru definirea pieţei şi recunoaşterea importanţei pentru definirea pieţei a parametrilor care nu sunt legaţi de preţuri, printre care inovarea, calitatea, aprovizionarea sigură şi durabilitatea.

De asemenea, sunt orientări specifice privind aplicarea conceptelor de definire a pieţei în circumstanţe specifice, printre care: pieţele digitale, cum ar fi în cazul pieţelor multilaterale şi al "ecosistemelor digitale" (de exemplu, produsele construite în jurul unui sistem de operare mobil) şi sectoarele cu un grad ridicat de inovare, în care întreprinderile concurează în domeniul inovării, inclusiv prin dezvoltarea de noi produse.

Sunt incluse clarificări privind evaluările dinamice şi prospective, în special pe pieţele care fac obiectul unor tranziţii structurale, cum ar fi schimbări tehnologice sau de reglementare, orientări mai detaliate privind definirea pieţei geografice, axate pe factorii care pot justifica definirea pieţelor ca fiind globale, la nivelul SEE, naţionale sau locale, precum şi privind rolul importurilor atunci când se defineşte piaţa geografică relevantă.

În plus, sunt incluse clarificări referitoare la diverse tehnici cantitative utilizate la definirea pieţelor, cum ar fi testul SSNIP ("small but significant and non-transitory increase in price" - creşterea uşoară, dar semnificativă şi netranzitorie a preţurilor), orientări privind indicatorii alternativi relevanţi pentru calcularea cotelor de piaţă, cum ar fi cotele bazate pe vânzări sau pe capacitate ori cotele bazate pe indicatori de utilizare, de exemplu numărul de utilizatori (activi) sau de accesări ale site-urilor web şi o imagine de ansamblu cuprinzătoare a diferitelor surse de dovezi şi a forţei lor probante pentru analizele de definire a pieţei.

Comunicarea reaminteşte faptul că definirea pieţei constituie o etapă intermediară a evaluării generale a concurenţei. Aceasta analizează toate constrângerile relevante ale întreprinderii (întreprinderilor) implicată (e) pe pieţele produsului sau geografice relevante, analiză care poate include o evaluare a barierelor la intrare sau în calea extinderii, a impactului economiilor de scară (inclusiv cele care decurg din activităţi din afara pieţei) sau a efectele reţelelor, a accesului la active şi mijloace de producţie, precum şi a diferenţierii produselor.