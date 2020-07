HUAWEI, pe locul 45 în topul celor mai valoroase branduri din lume

În cel mai recent studiu BrandZ, Top 100 Most Valuable Brands, publicat de WPP şi Kantar, HUAWEI s-a poziţionat pe locul 45, cu două locuri mai sus faţă de anul trecut şi cu o valoare a brandului de 29,4 miliarde de dolari (cu nouă procente mai mult faţă de anul precedent).

2020 este şi al cincilea an consecutiv în care publicaţia anuală include HUAWEI în topul celor mai valoroase 50 de brand-uri la nivel mondial, o dovadă a succesului companiei în atingerea viziunii sale pe termen lung de a construi o lume inteligentă, complet conectată.

Conform raportului, valoarea totală a brand-urilor de top la nivel global a înregistrat o creştere de 5,9% faţă de anul precedent, sectorul tehnologic înregistrând cea mai importantă contribuţie timp de 15 ani la rând, reprezentând 37% din valoarea totală a primelor 100 de brand-uri.

Anul trecut, HUAWEI şi-a perfecţionat strategia de diversificare a dispozitivelor, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea globală. În timpul evenimentului Virtual Launch din februarie, compania a lansat o serie de produse şi servicii noi, printre care se numără: smartphone-ul pliabil 5G Huawei Mate Xs, tableta Huawei MatePad Pro 5G şi Huawei AppGallery, prima platformă de distribuţie de aplicaţii. HUAWEI a prezentat oficial şi strategia Seamless AI Life pentru toate scenariile, confirmând eforturile de a investi în întreaga gamă de tehnologie electronică de consum de la 5G până la AI. Huawei P40 Series, lansată în luna martie a acestui an, a stabilit un nou standard pentru tehnologia de imagine mobilă, oferindu-le consumatorilor o experienţă de fotografiere Super Definition pentru întreaga zi, cu un trio de smartphone-uri cu camere de ultimă generaţie.

Studiul BrandZ vine în urma anunţurilor trimestriale ale IDC despre analiza sa Worldwide Mobile Device Trackers. Printre punctele esenţiale se numără:

HUAWEI şi-a păstrat titlul de al doilea cel mai mare producător de smartphone-uri din lume cu o cotă de piaţă de 17,8%.

Succesul companiei în categoria dispozitivelor purtabile a dus la creşterea livrărilor cu 62,2% faţă de anul precedent.

Cota de 12% din piaţa globală de tablete asigură poziţia HUAWEI ca al treilea cel mai mare furnizor de tablete la nivel mondial.

Între timp, conform firmei independente de analiză Canalys, HUAWEI este unul dintre primii 5 producători de dispozitive audio wireless din lume.

De asemenea, sectorul Huawei PC a înregistrat în primul trimestru al anului o creştere a vânzărilor de 120% faţă de anul precedent.

Şi firma de consultanţă business Boston Consulting Group (BCG) şi-a prezentat recent raportul anual Most Innovative Companies, care numeşte HUAWEI drept a şasea cea mai inovatoare companie din lume, în urcare cu 48 de poziţii faţă de anul trecut. Clasamentele se bazează, în mare parte, pe un sondaj realizat de BCG în perioada august 2019 - octombrie 2019. BCG evaluează mai multe aspecte ale performanţelor companiilor, incluzând notorietatea globală a produselor, evaluarea din partea industriei, perturbarea industriei şi crearea de valoare.

HUAWEI s-a angajat să deschidă complet capabilităţile cip-dispozitiv-cloud pentru a accelera inovaţia în materie de aplicaţii şi a alocat un miliard de dolari pentru finanţarea Programului Shining-Star, o iniţiativă care le oferă dezvoltatorilor o serie de servicii ce îi ajută să-şi lanseze ideile pe piaţă.

Pe lângă premiile importante înregistrate la nivel de companie, HUAWEI a înregistrat o serie de aprecieri şi pentru cele mai recente dispozitive din segmentele PC şi tabletă.

Astfel, tableta vârf de gamă Huawei MatePad Pro 5G a fost nominalizată în topul Stuff Mobile Awards 2020. De asemenea, laptop-ul vârf de gamă Huawei MateBook X Pro a fost inclus în topurile Best of 2020, respectiv Recommended 2020, realizate de publicaţia Tech Advisor. În plus, Huawei MateBook X Pro a fost inclus în acelaşi top Recommended 2020, demarat de publicaţia Trusted Reviews, dar şi în categoria Recommends, prin intermediul unui review dedicat, realizat de Newsweek, un nume relevant din industrie. Pe de altă parte, Huawei MateBook D 15 a fost inclus în categoria Best Buy de către Expert Reviews, în timp ce Huawei MateBook D 14 a fost menţionat în două cateogrii distincte de către Trusted Reviews: Best of 2020, respectiv Recommended 2020.