Americanii se întorc la vele: Un gigant cu 600 de nave promovează propulsia pe bază de vânt

Aproximativ 90% din schimburile comerciale mondiale sunt transportate pe mare iar Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) vrea să reducă emisiile de gaze cu efect de seră ale navelor cu 50% până în 2050, comparativ cu nivelul din 2008. Cel mai recent studiu comandat de IMO arată că emisiile de CO2 din activităţile de shipping au crescut în perioada 2012-2018 şi sunt responsabile pentru 2,9% din emisiile globale de CO2.

Cargill, companie cu o flotă de aproximativ 600 de nave, a precizat că a încheiat un parteneriat cu specialistul în inginerie BAR Technologies şi cu arhitectul naval Deltamarin pentru a dezvolta vele cu o înălţime de până la 45 de metri care vor fi amplasate pe puntea navelor şi ar putea reduce emisiile de CO2 cu până la 30%.

"Unele curse ar putea fi mai adecvate decât altele pentru propulsia asistată de vânt. Aceasta înseamnă că motorul va funcţiona tot timpul, dar la un regim mai redus decât unul normal", a declarat Jan Dieleman, preşedintele diviziei de transport maritim de la Cargill.

Proiectul este deocamdată în faza de design şi primele nave ar urma să fie lansate la apă în 2022.

"Am decis să începem cu tancurile petroliere din categoria mijlocie deoarece în cazul lor operaţiunile de încărcare şi descărcare prezintă mai puţine probleme pentru vele. Sunt foarte puţine situaţiile în care vântul va încetinit nava. Nu va exista nicio diminuare a spaţiului pentru marfă", a mai spus Dieleman.

Archer Daniels Midland Co, Bunge, Cargill Inc şi Louis Dreyfus Co., regrupate popular sub acronimul ABCD, sunt cele patru mari grupuri care domină industria mondială a tranzacţiilor cu cereale. Traderii de cereale fac bani din achiziţionarea, vânzarea, stocarea şi transportul recoltelor.