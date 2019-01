Ministrul Muncii a explicat ce se întâmplă cu banii depuşi la Pilonul II

"Nu a spus nimeni că desfiinţăm Pilonul II de pensii. Mai mult de atât: am dat posibilitatea administratorilor din Pilonul II de pensii să investească în parteneriatul public-privat. Un parteneriat care este 100% garantat de stat. Ce vreţi dovadă mai mare a faptului că nu vrem să desfiinţăm acest pilon, dând această posibilitate de investiţii în parteneriate publice-private? Nu vrem să deranjăm, nu vrem să supărăm, nu vrem să desfiinţăm, dar vrem să informăm populaţia ce este cu banii lor şi cât s-a strâns acolo. Să ia o decizie în cunoştinţă de cauză", a spus Budăi, la Digi24.

Ministrul Muncii a menţionat, totodată, că banii depuşi deja în Pilonul II nu se pot muta la Pilonul I, iar deponenţii pot beneficia de sumele strânse în momentul în care ies la pensie.

"Banii pe care i-aţi depus la Pilonul II rămân acolo, iar în momentul în care ieşi la pensie poţi beneficia de ei. Sub nicio formă nu te poţi muta cu banii (de la Pilonul II la Pilonul I, n.r.). Informaţia trebuie să ajungă în ambele sensuri şi mai ales la populaţie foarte bine pentru a şti clar ce are de făcut. Nu aş vrea ca populaţia să creadă, şi fără să critic Pilonul II de pensii, că banii din acest pilon vor asigura la pensie nu ştiu ce sumă. Din calculele noastre, până acum vor fi cei care vor lua şi 30, 40, şi 50 de lei lunar. Diferenţa între Pilonul I de pensii, care este un pilon social, şi Pilonul II de pensii este că prin Pilonul I, oricât am trăi, vom avea pensia asigurată. În Pilonul II de pensie voi lua bani de acolo până se va termina ceea ce am contribuit", a subliniat demnitarul.