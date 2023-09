Apple vinde noul iPhone 15 la același preț cu modelul de anul trecut, încercând să „ia fața” Samsung

Apple - compania cu cea mai mare capitalizare bursieră din lume, a lansat ieri noul iPhone 15, cu un nou port de încărcare USB-C, procesoare mai rapide, camere mai bune și culori noi, toate la aproape același preț ca anul trecut.

„Aceasta este o încercare semnificativă de a resuscita piața mondială a smartphone-urilor, aflată în scădere, dar și de a valida creșterea susținută a prețului acțiunilor Apple din acest an”, consideră analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Cheia acestui proces este limitarea prețului. Apple a menținut prețurile la nivelul modelelor de anul trecut, doar modelul Pro Max, cel mai performant, înregistrând o creștere, iar acesta venind la pachet cu un spațiu de stocare mai mare.

Piața globală de smartphone-uri a scăzut cu 9% de la an la an, ajungând la 268 de milioane de unități în T2 2023. Samsung și-a păstrat poziția de lider în T2 2023 după numărul de unități vândute, în timp ce Apple a înregistrat un declin ciclic. Dintre primele cinci mărci de smartphone-uri - Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo și Vivo - Apple a înregistrat cel mai mic declin al livrărilor de la un an la altul.

Apple vinde doar 20% din smartphone-uri, dar captează 80% din profit

Apple vinde doar 20% din smartphone-urile globale, dar captează peste 80% din profiturile pieței cu ajutorul mărcii sale puternice și a prețurilor premium. Mulți alții mizează pe succesul Apple, de la lanțul său de aprovizionare format din 200 de companii la nivel mondial, precum Foxconn sau Qualcomm, până la acțiunile companiilor de telefonie mobilă care suferă de mult timp, de la AT&T la Vodafone, precum și oferta publică a ARM, compania de cipuri ce domină zona de procesoare pentru smartphone-uri. Lansarea iPhone 15 de aseară are astfel implicații importante mult dincolo de Apple, unde telefoanele reprezintă jumătate din vânzările companiei.

Apple se află pe locul al doilea în ceea ce privește livrările globale de smartphone-uri, cu o cotă de piață de 17%, între Samsung (SMSN.L) și Xiaomi (1810.HK). Dar prețul său mediu de aproximativ 1.000 de dolari pe unitate îi permite să domine industria în ceea ce privește profitabilitatea, cu 45% din vânzări și 85% din profit. Toate acestea sunt determinate de percepția publică a unei mărci și a unui statut premium pe care îl conferă iPhone și de mai multe opțiuni de finanțare disponibile. Chiar și în cadrul prezentării Apple a menționat că telefonul lor este cel care își pierde cel mai puțin din valoare în timp.

La nivel global există 5,6 miliarde de utilizatori de telefoane mobile, reprezentând 70% din populația mondială. În prezent, creșterea numărului de abonați va fi în special în rândul tinerilor și în mediul rural, jumătate dintre aceștia provenind din India și Africa. Piețele dezvoltate sunt saturate, creșterea fiind axată pe extinderea penetrării actuale de 20% a tehnologiei 5G, care determină adoptarea serviciilor mobile și creșterea volumului de date. Se estimează că traficul va crește de 3 ori în următorii cinci ani, pe măsură ce adoptarea 5G va stimula streamingul video și jocurile online. Însă toate acestea necesită investiții mari. Giganții americani din domeniul telefoniei mobile Verizon (VZ), AT&T (T) și T-Mobile (TMUS) au avut de suferit din cauza acestor nevoi mari de investiții și a scăderii creșterii subscrierilor, ceea ce a făcut ca aceste companii să fie cele mai ieftine din industria americană (8x P/E) și să aibă cele mai slabe performanțe bursiere în acest an.

Investitorii preferă Apple

Pentru investitori, Apple este una dintre acțiunile preferate. Este al patrulea cel mai deținut titlu de către investitorii români pe platforma eToro și al treilea la nivel global. Prețul acțiunilor a crescut cu aproape 41% de la începutul anului. Dar spectacolul de lansare a iPhone-ului de aseară nu i-a impresionat prea mult pe investitori, acțiunile scăzând ieri cu peste 2%.