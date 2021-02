„Reţeaua electrică” de pe fosta platformă IMGB ar putea fi vândută

Compania Industrial Energy, parte a grupului Romenergo – controlat de omul de afaceri Dragoş Bîlteanu, intenţionează să vândă infrastructura energetică care alimenta toate fabricile de pe platforma IMGB din sudul Bucureştiului, unde activau printre cei mai mari consumatori de energie electrică din economia românească.

Infrastructura energetică în cauză cuprinde staţiile, posturile de energie şi echipamentele care au asigurat distribuţia de energie electrică pe platforma IMGB şi în împrejurimi, unor fabrici precum IMGB, FECNE (actuala Walter Tosto), General Turbo, Upetrolam, Romenergo Mecanica sau uzina Vulcan.

La jumătatea lunii noiembrie 2020, Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Societatea de Investiţii Financiare Banat Crişana SA (SIF Banat-Crişana) a preluat compania Doosan IMGB SA, cea care deţine cea mai mare parte din terenul fostei platforme IMGB.

SIF Banat-Crişana SA desfăşoară, în principal, activităţi de investiţii financiare în vederea maximizării valorii propriilor acţiuni în conformitate cu reglementările în vigoare, gestionarea portofoliului de investiţii şi exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investeşte.

IMGB este membră a grupului sud-coreean Doosan şi are ca obiect de activitate principal producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, obţinând şi venituri din închirieri de spaţii de birouri şi din vânzarea de certificate de dioxid de carbon (CO2).

În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.

Terenul, cu o suprafaţă de 540.000 de mp, este cea mai mare suprafaţă de teren tranzacţionată în Capitală.

„Deşi suntem mai selectivi cu investiţiile în piaţa imobiliară, această oportunitate ne-a atras atenţia imediat. Am analizat temeinic oferta şi am ajuns, la fel de repede, la concluzia că se încadrează în criteriile investiţionale pe care le căutăm într-o tranzacţie, un plus fiind şi contribuţia pe care ne-a aducem la redefinirea unei zone importante şi cu istorie din Bucureşti. Este un proiect complex, mai ales din perspectiva suprafeţei, dar avem încrederea că acesta va deveni, în timp, unul dintre proiectele de referinţă de care se va bucura Capitala. De asemenea, le mulţumim celor de la Doosan pentru un proces al tranzacţiei transparent şi profesionist!”, a declarat Bogdan Drăgoi, Preşedintele SIF Banat - Crişana.

Proprietatea tranzacţionată devine cea mai mare suprafaţă tranzacţionată în ultimii zece ani pe piaţa de real estate din Capitală.

„Această tranzacţie confirmă interesul unor investitori pentru active unice, chiar dacă ne aflăm într-o perioadă dificilă, afectată de pandemie şi se discută – în general - despre contracţii de preţuri, crize sau alte semnale negative. Este un exemplu de încredere acordat pieţei locale de real estate din partea SIF Banat – Crişana, un investitor cu un apetit moderat pentru această industrie, dar care validează situaţia că în timpuri mai tulburi apar oportunităţi şi implicit tranzacţii de referinţă”, declară Codrin Matei, Managing Partner Crosspoint Real Estate.

„În toţi aceşti 15 ani de când activăm în domeniu am fost implicaţi în multe şi diverse tranzacţii, dar pot să spun ca până acum nu ne-am confruntat cu o trazacţie atât de rapidă, cu decizii ferme, adaptabilitate, comunicare şi angajament în întregul proces. Chiar putem spune că a fost tranzacţia perfectă, încă un semn de soliditate al industriei noastre”, mai spune Matei.

Societatea de Investiţii Financiare Banat - Crişana este persoană juridică română, constituită ca societate pe acţiuni cu capital integral privat şi funcţionează ca societate de investiţii de tip închis cu o politică de investiţii diversificată şi este autorizată, reglementată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). SIF Banat - Crişana este autoadministrată şi din martie 2018 este autorizată de ASF ca administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA).

13.000 de oameni munceau la IMGB pe timpul lui Ceauşescu

Înainte de anii ’90, pe platforma IMGB lucrau mai multe societăţi (FECNE, General Turbo, Upetrolam, Romenergo Mecanic, Forja si Turnatoria IMGB), în acea zonă fiind 13.000 angajaţi.

În acel moment, toate aceste fabrici lucrau în mod interdependent, realizând produse integrate cum ar fi turbine, echipamente pentru industria energetică, nucleară, chimică şi petrochimică, precum şi pentru industria navală.

În anul 1998, societatea IMGB s-a privatizat fiind preluată de societatea norvegiană Kverner, achitând statului un preţ foarte mic. În anul 2006, Doosan a cuparat Turnatoria si Fonta IMGB care au investit şi ei în modernizarea şi automatizarea utilajelor şi a instalaţiilor, putând conta pe o suprafaţă totală de peste 50 hectare.

„În anii următori, fabrica a obţinut performanţe ridicate de producţie. În ciuda acestui lucru, din păcate, Grupul Sud-Coreean a decis să închidă fabrica din Bucureşti care, conform presei, a fost vândută către SIF Banat Crişana, fiind destinată sectorului imobiliar, pentru construirea de clădiri pentru locuinţe şi clădiri comerciale.

Dacă această schimbare de utilizare s-ar materializa, problema ar fi alarmantă pentru cea mai mare parte a economiei ţării care se bazează pe producţia industrială şi care garantează României un nivel semnificativ de exporturi.

Construirea unor complexe neindustriale în zona IMGB, înfiinţată încă din 1960 cu toate infrastructurile necesare operaţiunilor comerciale, ar anula toate investiţiile pe care diverse fabrici din sectorul mecanic le-au făcut în trecut, cu consecinţe grave pentru viitorul zonei.

O astfel de speculaţie imobiliară într-o zonă industrială ar provoca ingreunarea activitatii companiilor producătoare si ar fi forţate să închidă sau să mute producţia în altă parte.

Companiile prezente pe platforma consideră acest demers un dezastru care nu poate fi realizat în această zonă, deoarece pentru aceste proiecte imobiliare s-ar putea gasi, cu siguranţă, o locaţie mai potrivită în alte zone urbane”, declara, într-o scrisoare deschisă trimisă Guvernului, Lucian Rusu, directorul general al Walter Tosto.