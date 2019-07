Regina Sprâncenelor: Cum să lansezi o companie de succes în 7 paşi

Anastasia Soare ocupă locul 21 în Top Forbes cele mai bogate femei din SUA şi are o avere mai mare chiar decât a celebrei tenismene Serena Williams, care se află abia pe locul 80. Potrivit Forbes, averea româncei este estimată la 1,2 miliarde de dolari.

Anastasia Soare are 62 de ani, s-a născut în Constanţa, dar în 1989 a emigrat în SUA. S-a angajat într-un salon de înfrumuseţare din Los Angeles şi ulterior şi-a deschis ea unul. Şi-a făcut un nume din aranjarea sprâncenelor şi a început să aibă cliente dintre starurile mondiale. Printre primele cliente celebre pe care le-a avut au fost Cindy Crawford şi Naomi Campbel, iar în prezent lucrează şi pentru surorile Kardashian.

Oamenii nu credeau că sprâncenele pot fi o afacere. Anastasia Soare Regina Sprâncenelor

Românca a decis acum să împărtăşească lucrurile care au ajutat-o să devină antreprenorul din ziua de astăzi. Iată şapte sfaturi ale Anastasiei Soare pentru a lansa o companie de succes, potrivit NBC News.

1. Crede în visul tău

Anastasia Soare a crezut în viziunea sa a unui imperiu al sprâncenelor atât de tare încât nu a dat ascultare criticilor, numeroşi la acea vreme. Pe lângă şeful ei de la salonul de înfrumuseţare, românca a avut probleme în a-şi explica ideea chiar şi băncilor şi investitorilor.

„Oamenii nu credeau că sprâncenele pot fi o afacere”, spune Soare, care susţine că ea a crezut însă în această idee şi, dacă ai încredere, o poţi face.

Românca mărturiseşte că a căpătat siguranţa de sine de la mama ei, care era croitoreasă în România. „Tata a murit când eu aveam 12 ani, aşa că mama mea a vrut să o ajut cu afacerea ei. Îmi zicea: «Eşti deşteaptă, o să te învăţ, vei putea face tot ce vrei tu». Cred că încrederea pe care mi-a dat-o ea m-a ajutat să fiu unde sunt astăzi”, îşi aminteşte Soare.

Primul mare vis al româncei nu a fost, după cum s-ar putea crede, să penseze sprâncene. În schimb, ea şi-a dorit să se mute în America. Avea 32 de ani când a şi reuşit acest lucru, după ce fostul ei soţ şi fiica sa au primit azil în Statele Unite şi s-au mutat în Los Angeles.

„Din păcate, crescând în România, totul era confiscat de către Guvern. Iar visul meu a fost doar să vin în America, deoarece credeam că acesta este singurul tărâm al libertăţii. După 30 de ani, sunt unde sunt şi pentru că am muncit din greu, dar şi pentru că am avut un vis”, subliniază Soare.

2. Începe pas cu pas

Când a părăsit salonul de înfrumuseţare din Los Angeles, românca şi-a înfiinţat unul propriu, ceea ce însemna că muncea 14 ore pe zi. Ea a folosit propriii bani pe care i-a investit în companie şi, încet-încet, aceasta a crescut.

„Începe pas cu pas. Eu nu am început prin a crea o companie mare, la început. Te duci la bănci pentru împrumuturi, când nimeni nu ştie cine eşti. Acestea sunt probabil provocările de care se va lovi toată lumea”, spune românca”.

3. Cunoaşte-ţi munca

Soare a studiat înfrumuseţare şi artă în România, iar cunoştinţele sale tehnice au ajutat-o în crearea unei viziuni. „Faptul că am mers la o şcoală de înfrumuseţare şi la o şcoală de artă m-au ajutat în a-mi da seama de ce folosim machiaj. Este la fel ca atunci când desenezi, foloseşti un creion pentru a crea un efect 3D, iar machiajul este la fel. Eşti capabil să creezi o iluzie de perfecţiune şi de proporţii echilibrate”, mărturiseşte românca.

4. Umple un gol

Soare a descoperit un gol în piaţă, atunci când a căutat tutoriale şi sfaturi de conturare a sprâncenelor. Drept urmare, ea a umplut acel gol şi acum practic nu are niciun rival. „Nu existau produse pentru sprâncene în industria înfrumuseţării. Exista un gol şi eu am creat produsele pentru a-l umple. Apoi, în 2013, fiica mea mi-a făcut cunoştinţă cu Instagram şi am realizat că postarea videoclipurilor şi a tutorialelor acolo va ajuta clienţi la care altfel mi-ar fi fost imposibil să ajung”, mai spune ea.

Trebuie să fii cel mai bun în ceea ce vrei să faci. Fă-ţi treaba. Învaţă. Anastasia Soare Regina Sprâncenelor

5. Devino cel mai bun

Scopul româncei a fost să devină cea mai bună la forma şi conturarea sprâncenelor. Ea a încurajat şi alte femei ambiţioase să urmeze ţeluri similare. „După părerea mea, trebuie să fii cel mai bun în ceea ce vrei să faci. Fă-ţi treaba. Învaţă. Lucrează pentru altă companie de la care ai ce învăţa”, sugerează Soare.

Tot ce fac este pentru client. Vreau să îi fac fericiţi. Anastasia Soare Regina Sprâncenelor

6. Pune accent pe satisfacţia clienţilor

Soare susţine că atenţia ei este întotdeauna concentrată pe satisfacţia clienţilor, o trăsătură pe care a învăţat-o de la mama ei. „Ea credea că clientul este cel mai important lucru şi cred că am învăţat din asta. Tot ce fac este pentru client. Vreau să îi fac fericiţi. Vreau să ofer cele mai bune produse, cele mai bune tehnici şi să împărtăşesc tot ceea ce ştiu”, mărturiseşte românca.

7. Învaţă din propriile greşeli

Fiecare antreprenor va întâmpina provocări şi va face greşeli de-a lungul drumului. Totul este despre cum le abordezi, mai spune Soare. „Nu-mi pasă cine eşti, vor fi provocări în fiecare zi şi vei face numeroase greşeli. Eu am făcut atât de multe greşeli şi am învăţat din asta şi am încercat să nu fac aceeaşi greşeală de două ori”, a conchis românca.

