Hugo Boss şi Nike deschid magazine outlet în Bucureşti

Magazinele celor două branduri celebre îşi vor deschide porţile în noiembrie şi vor oferi o gamă largă de articole de îmbrăcăminte, cu reduceri zilnice de cel puţin 30% din preţul iniţial.

În magazinul Nike, clienţii vor putea găsi articole vestimentare şi încălţăminte atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, în vreme ce Hugo Boss va oferi îmbrăcăminte premium, pentru bărbaţi.

Cu o istorie de aproape un secol, Hugo Boss este unul dintre cele mai mari şi mai de succes branduri de fashion din lume, pe segmentul premium. Portofoliul său cuprinde numeroase linii sub etichetele Hido şi Boss, dar şi o reţea internaţională care se întinde în peste 120 de ţări. Peste tot în lume, numele „Hugo Boss” a devenit sinonim cu eleganţa şi luxul.

Nike se numără printre cele mai populare branduri de îmbrăcăminte sportivă din întreaga lume. De-a lungul anilor, brandul Nike, cu logo-ul său distinctiv, a devenit un simbol în moda urbană şi hip-hop, datorită asocierii sale cu performanţa în sport.

„Hugo Boss şi Nike sunt două dintre cele mai apreciate şi iubite mărci internaţionale şi suntem onoraţi că ne-au ales pentru a-şi extinde operaţiunile în România. Această decizie demonstrează în mod clar oportunităţile considerabile pentru retaileri pe o piaţă de outlet aflată în creştere. În plus, aceste noi adăugiri notabile vin să sublinieze misiunea noastră principală, aceea de a oferi consumatorilor români acces la branduri de top, la un raport calitate-preţ excelent. Vom continua să extindem mixul de branduri şi să oferim o experienţă de cumpărături smart atât în Fashion House Militari, cât şi în Fashion House Pallady - cel mai nou outlet al nostru, poziţionat în estul Capitalei”, a declarat Cornelia Nicolae, Director Operaţiuni Retail al Grupul Fashion House, România.

În această primăvară, alte două branduri de renume internaţional - Tommy Hilfiger şi Calvin Klein - au deschis magazine pe o suprafaţă totală de peste 350 metri pătraţi în Fashion House Outlet Centre Militari.

Spaţiul total disponibil în Fashion House Militari depăşeşte 14.000 de metri pătraţi, având aproximativ 60 de magazine, cu branduri internaţionale şi locale. În ultimii 12 ani, Centrul Outlet şi-a extins constant portofoliul de branduri, oferind românilor reduceri zilnice de la 30 la 70%, pe tot parcursul anului.

Printre brandurile prezente în Fashion House Outlet Centre Militari se numără: adidas, Puma, Sizeer, Otter, Diesel, US Polo, Under Armour, English Home, Levi`s, Lee Cooper-TimeOut-KVL, United Colors of Benetton, Colin`s, Marc O`Polo, Guess, Desigual, Cacharel, Triumph şi River Woods.

Grupul Fashion House şi-a extins recent operaţiunile în România prin deschiderea celui de-al doilea outlet în partea de est a Capitalei, un proiect în valoare de 25 de milioane de euro, care se întinde pe 12.000 metri pătraţi. În prezent, vizitatorii au acces la peste 20 de magazine, multe dintre acestea fiind branduri cu renume internaţional precum: Puma, Killtec, Tom Tailor, Marc O'Polo, United Colors of Benetton, Lee Cooper, Triumph, Otter, Sizeer, Ecco, Colin's şi US Polo. Outletul dispune de un loc de joacă pentru copii, restaurante şi peste 300 de locuri de parcare pe care vizitatorii le pot accesa în mod gratuit. Cu o galerie în aer liber, FASHION HOUSE Pallady prezintă un concept de design inedit, inspirat din arhitectura Belle Époque a Capitalei. A doua şi ultima fază a proiectului va demara în 2022 şi vizează extinderea Centrului Outlet la 62 de magazine.