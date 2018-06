Ultimul weekend aduce, la Sibiu, artişti în premieră la Festivalul de Teatru

Superorganism e o trupă transatlantică formată dintr-un grup de muzicieni internaţionali, obsedaţi de cultura pop, şi Orono, o vocalistă de origine japoneză din Maine, New-England, care locuiesc în prezent sub un singur acoperiş în Londra. La FITS vor concerta pe data de 15 iunie, de la ora 22:45. Apreciat atât de presa franceză (Les Inrocks, Trax, Noisey etc), cât şi de cea internaţională (The New York Times, The Quietus), KillASon se află în plin proces de dezvăluire completă a carismei sale prin stilul său vibrant şi hibrid de hip-hop şi ajunge în România, la Sibiu, pe 16 iunie, de la ora 22:15.

De la debutul său de anul trecut cu single-ul lansat independent, „Out Of My System”, Youngr, un artist multi-talentat, a strâns peste 34 milioane de ascultări pe Spotify, 26 milioane de vizualizări pe Facebook, 4 milioane de vizualizări pe YouTube şi a suţinut turnee cu casa închisă în Europa şi America de Nord. Spectacolul său live fenomenal se întâmplă în Piaţa Mare pe 17 iunie, de la ora 22:15.

Tot pe 15 iunie, de la ora 20:00, Filarmonica de Stat (Sala Thalia) va găzdui „Maestrul şi Margareta”, spectacol al teatrului Satiricus Ion Luca Caragiale din Republica Moldova. Sandu Grecu rezolvă regizoral problema din start, enunţând (scenografic şi lingvistic) „edificarea” Turnului Babel, acceptând astfel, convingător, dialogul în diferite limbi: ebraică, germană, rusă, spaniolă, italiană, română. Un spectacol (şi o dramatizare) excentric căruia îi putem detecta un cert filon poetic şi o naraţiune sarcastică de tip cinematografic, fără a avea sentimentul că am spus astfel ceva cu adevărat important şi definitoriu despre caracterul profund şi polifonic al reprezentaţiei. Sandu Grecu clădeşte „Maestrul şi Margareta” într-o particulară şi inventivă rezonanţă cu stranietăţile textului.

„Power of Diversity - Crossing Lines” este titlul proiectului european cofinanţat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, ce se desfăşoară pe parcursul a 3 ani. Alături de Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu se regăsesc următoarele instituţii partenere: Aktionstheater PAN.OPTIKUM (Freiburg, Germania) - totodată şi coordonatorul proiectului - Barentsspektakel in Kirkenes, Temudas Festival Las Palmas de Gran Canaria, Teatromania Bytom, Tete a Tete Street Theatre Festival Rastatt, Corn Exchange Trust, Passage Festival, Creative foundation, Viathea Festival Görlitz.

La FITS 2018, Power of Diversity este reprezentat de spectacolul „Crossing Lines”, în regia lui Sigrun Fritsch, prezentat în Piaţa Mare, pe 15 iunie, de la ora 21:30. În ultimii trei ani compania de teatru Pan Optikum (Germania) a creat spectacole de mici dimensiuni cu mulţi tineri din oraşele partenerilor din toată Europa. Unii artişti au fost apoi invitaţi la Freiburg, unde, după şase săptămâni de repetiţii, au pus în scenă spectacolul Crossing Lines, care se află acum în turneu în festivaluri partenere. Astfel, proiectul a creat o comunitate internaţională care depăşeşte graniţele. Spectacolul e realizat în coproducţie cu Barentsspektakel in Kirkenes, Temudas Festival Las Palmas de Gran Canaria, Teatromania Bytom, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, Tete a Tete Street Theatre Festival Rastatt, Corn Exchange Trust, Passage Festival, Creative foundation şi Viathea Festival Görlitz.

„Ravel-Bolero: Cântecul dansului”, este o producţie a Vuyani Dance Teatre din Africa de Sud şi va avea nu mai puţin de trei reprezentaţii la FITS 2018: pe 15 iunie de la ora 22:00 şi pe 16 iunie de la ora 16:00 şi 20:00, la Teatrul Naţional Radu Stanca. Gregory Maqoma, coregraf renumit pe plan mondial, dansator, antreprenor social şi deţinător al titlului „Chevalier de L’ordre des Arts et Lettre”, oferit de guvernul francez, dă viaţă pe scenă personajului Toloki, bocitorul născocit de autorul Zakes Mda, în acest spectacol intitulat „Ravel - Bolero: Cântecul Dansului”. Mda a devenit renumit pe plan internaţional cu romanul „Ways of Dying” (1995), prima sa carte de referinţă în care apărea personajul de neuitat Toloki, un bocitor profesionist care participa la înmormântările locale în timpul tranziţiei Africii de Sud de la Apartheid la democraţie. Textul lui Mda are rădăcini adânci în valorile şi etica africană şi oferă o perspectivă mai largă asupra Africii de Sud, văzută ca un animal complex cu culturi unice.