„Adevărul“ este partener, pentru al şaselea an, al Festivalului Naţional de Teatru. Peste 100 de interviuri în Colecţia Interviurilor FNT de la Adevărul Live

Pentru prima oară în istoria sa, Festivalul Naţional de Teatru se deschidea, în 2014, mediului online, într-o colaborare multimedia cu "Adevarul": partener media principal al Festivalului ce a iniţiat în România transmisiunea directă pe internet – livestreaming – pe care l-a dezvoltat, timp de cinci ediţii, împreuna cu FNT, într-o serie de transmisii importante ale unor spectacole din Festival. Din 2014, de când "Adevărul" a devenit partener media principal al Festivalului, peste 100 de personalităţi de prim rang au fost invitate în studioul Adevărul Live, pentru o serie de interviuri excepţionale, care au devenit un produs media de sine stătător, cu caracter personal, ce a căpătat amploare, pe parcursul următoarelor ediţii: Colecţia Interviurile FNT de la Adevărul Live.

Colecţia Interviurilor FNT la Adevărul LIVE

În premieră absolută, FNT şi "Adevărul" au deschis atunci un drum pentru noua comunicare online. Interviurile FNT de la Adevărul Live au fost o experienţă extrem de importantă pentru toţi cei implicaţi: iniţiatori, organizatori,artişti care au răspuns invitaţiei şi ne-au acordat interviuri în exclusivitate, public nou şi modern, conectat digital la informatie.

Nume sonore - actori, regizori, critici de teatru, eseişti şi scriitori - au vorbit despre spectacolele din cadrul Festivalului National de Teatru: Marcel Iureş, Victor Rebengiuc, George Mihaiţă, George Banu, Oana Pellea, Ion Caramitru, Margareta Pâslaru, Alexandru Darie, Eric -Emmanuel Schmitt, Victor Ioan Frunză, Florin Piersic Jr., Radu Afrim, Felix Alexa, Marius Manole, Ana Ularu, Radu Jude, Mihai Călin, Vlad Massaci, Radu Alexandru Nica, Andreea si Andrei Grosu, Marina Constantinescu, Lucian Vărşăndan, Costantin Chiriac, Dan Puric, se numară printre invitaţii de seamă din lumea Thaliei care au fost invitaţi, în studioul Adevarul Live, pe parcursul celor cinci ediţii de parteneriat cu FNT.



Între artistii care au fost prezenţi, în studioul Adevărul, pentru a vorbi despre participarea în FNT, despre teatru sau pur si simplu despre viaţă, i-am mai recunoscut pe Marian Râlea, Andreea Gavriliu, Mihai Măniuţiu, Gianina Cărbunariu, Ofelia Popii, Laszlo Bocsardi, David Esrig, Teodor Corban, Helmut Sturmer, Nicu Alifantis, Dragos Buhagiar, Richard Bálint, Andreea Bibiri, George Albert Costea, Vlad Cristache, Claudia Ieremia, Mihaela Michailov, Virginia Mirea, Mirela Oprişor, Claudiu Goga, Radu Iacoban, Vlad Zamfirescu, Alina Petrică, Ana Bianca Popescu, Mircea Rusu, Natalia Călin, Mihaela Teleoacă, Carmen Lidia Vidu, Andreea Vulpe, Anca Hanu, Ionuţ Caraş, Chris Simion-Mercurian, Antoaneta Cojocaru ş.a.

A fost o bucurie să îi avem alături de noi pe toţi aceşti mari artişti, care ne-au împărtăşit, în interviuri în exclusivitate, gândurile lor, şi ne-au povestit despre resorturile interioare care i-au făcut să devină creatori de o asemenea dimensiune şi anvergură.

Toate cele peste 100 de interviuri, realizate, în exclusivitate, în studoiul Adevărul, pe parcursul celor cinci ediţii de parteneriat, s-au trasformat într-o colecţie de aur: Colecţia Interviurilor FNT la Adevărul LIVE.

2019: al şaselea an de parteneriat

De săptămâna viitoare, Adevărul va onora, în continuare, parteneriatul său cu FNT, pentru al şaselea an consecutiv, printr-o serie de interviuri pe platforma www.adevarul.ro, într-o secţiune specială dedicată evenimentului, şi cu personalităţi invitate la Adevărul Live.

O vom avea, alături, în continuare pe Marina Constantinescu, care este de nouă ediţii ( în 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) director artistic şi selecţioner unic al Festivalului Naţional de Teatru, „Teatrul, clipa magică a Istoriei – este motto-ul din acest an al Festivalului Naţional de Teatru. Pentru că teatrul, precum o busolă în mijlocul degringoladei sociale, a avut mereu calitatea de a pune distanţă şi luciditate între el şi abrutizare. A consemnat, prin spectacolele lui, perioade de ratări, dar şi de fertile căutări.

A avut puterea de opri – magic – clipa, pentru acei oameni care încă nu şi-au pierdut moralitatea. A pedepsit kitschul, a aplaudat speranţa, a încurajat meritocraţia – chiar şi în acest timp istoric scurt, care s-a scurs de la Revoluţie încoace. Teatrul poartă în el puterea de a o lua mereu de la capăt. De a fi martor, de a consemna epoci, dar şi forţa, prin mijlocirea creatorilor săi, de a lua atitudine atunci când totul pare să se năruiască“, spune Marina Constantinescu, directorul Festivalului Naţional de Teatru.

O adevărată efervescenţă culturală va cuprinde Capitala în cele zece zile de festival. Cea de-a 29-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 18 – 27 octombrie. Pentru al cincilea an consecutiv, Festivalul Naţional de Teatru se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. Este un eveniment finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Primăria municipiului Bucureşti, Institutul Cultural Român fiind un partener tradiţional al evenimentului. Ediţia din acest an a FNT este dedicată celor 30 de ani pe care îi celebrăm de la evenimentele din Decembrie 1989, care au repus România pe harta democratică a lumii.

Celor 41 de producţii naţionale realizate în stagiunea 2018-2019 li se vor adăuga patru spectacole străine de teatru şi dans de înaltă clasă care vor fi jucate pe scenele celor mai importante teatre partenere din Bucureşti. De asemenea, evenimentele unice, de o mare diversitate – conferinţe, dezbateri, expoziţii, proiecţii de film, evenimente speciale, workshop-uri – concentrate în HUB-ul FNT (la ARCUB Gabroveni), vor îmbogăţi zilele de festival.

Deschiderea oficială a FNT 2019 va avea loc vineri, 18 octombrie, de la ora 21.30, în foaierul central al Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti. În chiar prima zi de Festival publicul va putea asista la vernisajul expoziţiilor dedicate scenografei Doina Levintza şi regizorului Cristian Pepino. Cunoscuta creatoare Doina Levintza revine în FNT, pentru a patra oară, cu o amplă expoziţie de costume: „Doina Levintza – experiment teatral”, desfăşurată pe două etaje, în foaierele centrale ale Sălii Mari a TNB. Cu această ocazie va fi vernisată şi expoziţia „Doina Levintza – experiment teatral”, care va însoţi Festivalul – fiind deschisă publicului pe întreagă sa durată – în foaierele „Marmur㔺i „Tapiserii” ale TNB.

Puteţi urmări aici: Colecţia Interviurilor FNT la Adevărul LIVE.