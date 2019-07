Luni, 29 iulie, Adevărul îţi aduce unul dintre bestseller-urile de război Alastair MacLean, la alegere

HMS Ulysses

Cartea care a lansat cariera uimitoare a unuia dintre cei mai mari scriitori de romane de acţiune şi suspans ai secolului XX, HMS Ulysses spune povestea fascinantă şi plină de eroism a convoiului FR 77 către Murmansk în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Hărţuiţi permanent de atacurile inamicului şi de frigul extrem al Arcticii, marinarii de pe nava Ulysses pornesc într-o călătorie care îi va împinge la limitele rezistenţei umane...

„HMS Ulysses merită un loc de cinste printre romanele de război ale secolului XX.“ Daily Mail

„O poveste irezistibilă despre fapte de un curaj excepţional.“ Daily Telegraph

„O strălucită şi copleşitoare operă literară.“ Observer

„MacLean este un maestru al romanului de acţiune.“ Evening Standard

Tunurile din Navarone

Doua sute de soldati britanici sunt izolati pe insula Kheros, de pe coasta turceasca, stiind ca ii asteapta moartea. Toate aceste vieti ar putea fi salvate daca tunurile din Navarone, vigilente si catastrofal de exacte, ar fi reduse la tacere. Navarone este ea insasi o fortareata inexpugnabila, pazita de o garnizoana mixta de soldati germani si italieni. Capitanului Keith Mallory, sabotor priceput si alpinist experimentat, ii revine sarcina de a conduce un mic grup de soldati care urmeaza sa escaladeze uriasul si dificilul versant al insulei Navarone, pentru a arunca in aer tunurile ucigase.

„Actiune neintrerupta, la cote maxime. Un roman plin de suspans de la inceput pana la sfarsit... o poveste extrem de captivanta.“ Scotsman

„Forta cartii provine din ritmul alert al naratiunii, din crearea tensiunii si din maniera energica in care este prezentata actiunea.“ Evening Standard

„Cu greu ar putea fi imaginata o poveste mai plina de maiestrie.“ Sunday Times

Romanul Tunurile din Navarone a beneficiat de o ecranizare celebra, cu Gregory Peck, David Niven si Anthony Quinn in rolurile principale.

Forta 10 din Navarone

Tunurile din Navarone au fost reduse la tacere, dar eroicii supravietuitori nu au timp sa se culce pe laurii victoriei. Nici nu s-au stins inca ultimele ecouri ale faimoaselor tunuri, si Keith Mallory, Andrea si Dusty Miller sunt parasutati in Iugoslavia sfasiata de razboi pentru a salva o intreaga armata de partizani... si pentru a indeplini o misiune secreta, care trebuie sa fie ascunsa pana si de propriii aliati.

Totul incepe cu sase oameni parasutati in spatele liniilor inamice. Sase oameni impotriva a doua divizii de blindate germane. Nu pot sa se lupte cu ele, asadar trebuie sa li se alature. Si in cele din urma sa le distruga...

Romanul Forta 10 din Navarone a beneficiat de o ecranizare celebra, cu Robert Shaw, Harrison Ford si Edward Fox in rolurile principale.

