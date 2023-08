„Zăpadă de august”, un film-basm pentru publicul de azi

Apariția în România a unui nou distribuitor de film care nu vizează banale blockbustere hollywoodiene, umflate cu pompa marketingului, merită salutată. Cu atât mai mult cu cât acest distribuitor are un portofoliu atât de îndrăzneț și ambițios precum August Film.

Pe 30 august 2023, August Film a organizat, în 21 de orașe din România, proiecții în avanpremieră cu primul film distribuit de firmă, care intră oficial în cinematografe pe 1 septembrie. Lansat la noi sub sugestivul titlu „Zăpadă de august” (cel din țara producătoare este „Sterne unter der Stadt”, adică „Stele sub oraș”, iar cel internațional – „First Snow of Summer”), cel dintâi lungmetraj scris și regizat de cineastul austriac Chris Raiber este un film notabil, dar greu încadrabil, cum nu prea se pot vedea, în difuzarea obișnuită, pe marile ecrane din România.

Backstory-ul protagonistului, Alexander (interpretat de Thomas Prenn, actor cu un facies deopotrivă imobil și expresiv, amintind de tânărul Johnny Depp), este relatat de un narator din off în debutul filmului. Mama i-a murit la câteva zile după ce i-a dat naștere, apoi tatăl s-a angajat la metrou pentru a fi în continuare cât mai apropiat de dragostea vieții sale (nevoie resimțită și de fiu, pe care acesta o rezolvă însă prin desen). Alexander a fost crescut de bunica paternă, de la care a învățat să iubească jocurile, poveștile și filmele western, dar și să citească vremea. Și a mai învățat de la ea că în viață are de ales: ori trăiește cu ambele picioare bine înfipte în pământ, ori își pierde capul după altcineva și își ia zborul către înalturi. Iar copilul Alexander a optat ferm pentru prima variantă și i-a fost mult timp fidel.

Atunci când conchide că fuga de realitate a tatălui necesită supraveghere, încă junele erou își găsește și el un job subteran. De la biroul de obiecte pierdute al metroului, Alexander îi poate sări oricând în ajutor părintelui rămas. Vizavi de noul său loc de muncă, într-un magazin de pălării, lucrează Caro (Verena Altenberger, fermecătoare), ale cărei gesturi cotidiene îi atrag fără voie atenția lui Alexander. După câteva întâlniri cu evoluție imprevizibilă, Caro îi cere lui Alexander să-i promită că nu se va îndrăgosti de ea. Dar, inevitabil, el își încalcă făgăduielile – atât cea către Caro, cât și cea către sine din copilărie. Și, din acest punct fără întoarcere, registrul filmului se schimbă radical.

Distribuitorul prezintă „Zăpadă de august” drept un „basm underground de neratat”. Film-basm este, fără îndoială, căci Alexander e un protagonist care împrăștie magie în jur, la fel ca inubliabila Amélie (Audrey Tautou), a lui Jean-Pierre Jeunet. Mai mult, eroul e înconjurat de personaje care de care mai bizare și mai fascinante în bizareria lor, precum colegul pasionat de aventurierul spațial Perry Rhodan sau vârstnicul dispus să împărtășească cu oricine curioasele feluri în care și-a pierdut ochiul de sticlă. Underground este, inclusiv la propriu, deoarece cea mai mare parte a poveștii e plasată în metroul vienez. Și de neratat este, fiindcă își poartă privitorii printr-un carusel de trăiri și sentimente, fără ca ei să-i poată rezista, cum puține filme din programul cinematografelor noastre reușesc să o facă. „Zăpadă de august” e un debut austriac valoros, ce ar trebui experimentat pe ecran mare, alături de cât mai mulți spectatori.

August Film au anunțat deja alte trei titluri provocatoare, ce vor fi lansate în săli până la sfârșitul anului: „Totem”, hitul festivalier al cineastei mexicane Lila Avilés (din 13 noiembrie), „Între revoluții”, filmul lui Vlad Petri, recent inclus pe lista scurtă de documentare intrate în cursa pentru premiul acordat de Academia Europeană de Film (din 3 noiembrie), și „Castelul Crăiței”, producția pentru publicul tânăr a lui Liviu Mărghidan (din 24 noiembrie). Așadar, cinefilii români au un nou distribuitor ce merită urmărit.