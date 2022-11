Urmează o iarnă grea în Moldova – iarna independenței reale de Rusia

Tarifele mari la energie lasă familiile din Moldova cu foarte puțini bani pentru alte necesități de bază. Apa s-a scumpit vineri în Chișinău cu 76%, iar tariful la energia electrică s-ar putea majora cu încă 33%.

Scumpirea semnificativă a curentului va genera reacții în lanț. Moldovenii deja achită de trei ori mai mult pentru gaze decât, de exemplu, consumatorii din România. Chiar și așa, există deficit de gaze. Începând cu 1 noiembrie, Moldova rezistă electro-energetic fără Rusia. Gaze ruseşti mai vin, dar din ce în ce mai puțin în pofida angajamentelor contractuale asumate de „Gazprom”. La ora actuală Rusia livrează doar 44% din volumul de gaze necesar Moldovei. Ca să economisească această cantitate de gaze pentru gospodăriile care se pot încălzi doar pe bază de gaze, statul a trecut centralele termice, care asigură încălzirea centralizată, la păcură. Celor care se încălzesc cu sobe, Guvernul le vinde lemn de foc la preț de stat (accesibil) și le oferă un ajutor lunar, pentru perioada rece, de 700 de lei moldovenești (echivalentul a 35 de euro).

România ajută, dar prețul este sufocant pentru moldoveni

Pe 1 noiembrie, Centrala de la Cuciurgan, subordonată regimului separatist pro-rus de la Tiraspol, a sistat în totalitate livrarea energiei electrice spre Chișinău, iar Republica Moldova a început să importe treptat curent din România. A continuat să cumpere, în paralel, energie și din Ucraina până pe 15 noiembrie, când a avut loc primul atac masiv al ocupanților ruși asupra sistemului energetic ucrainean. Ucraina s-a pomenit cu deficit mare de curent și nu mai putea livra electricitate Moldovei, așa că Chișinăul a început să cumpere energie românească scumpă la bursa OPCOM. Acest lucru a fost posbil după ce, în primele zile de război (februarie 2022), Moldova și Ucraina și-au sincronizat sistemele energetice cu cel european, debranșându-se de la sistemul sovietic. Dacă nu ar fi făcut asta atunci, astăzi Moldova era în beznă și fără soluții.

Republica Moldova: Teama de o iarnă fără gazul rusesc

Numai că energia livrată Chișinăului de către România este foarte scumpă – de cinci ori mai scumpă decât plăteau moldovenii până acum. În „orele de vârf”, Chișinăul cumpără energie din rețeaua europeană chiar și cu 351 EUR/MWh. Tarifele actuale achitate de consumatori au fost calculate însă în baza prețului de achiziție de 55-70 de dolari/MWh - preț convenit cu centrala de la Cuciurgan (controlată de ruși), care asigura, până pe 1 noiembrie, 80% din necesarul de electricitate al malului drept al Nistrului (Chișinăului). Chiar și la acest preț, pentru mulți consumatori facturile erau o povară grea. Acum însă va fi insuportabilă. Pentru a acoperi devierile tarifare, distribuitorii de energie au cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifelor cu 33%. Agenția va lua o decizie pe 29 noiembrie.

Natalia Gavrilița: „Urmează o iarnă foarte grea”

Guvernul a identificat 5 miliarde de lei moldovenești (50% din donații externe) pentru a ajuta, în perioada noiembrie – martie, familiile în funcție de nivelul de vulnerabilitate energetică. Acest ajutor va compensa aproximativ 15-20 la sută din valoarea facturilor beneficiarilor de gaze, electricitate și energie termică.

Toți responsabilii de sectorul energetic din Guvernul de la Chișinău, inclusiv premierul Natalia Gavrilița, avertizează că „urmează o iarnă foarte grea în Moldova”. „Din noiembrie, situația pe piața energiei electrice s-a înrăutățit. Nu avem securitate energetică. Avem câteva contracte de cantități mici și cumpărăm cea mai mare parte de pe piața OPCOM din România. Este o piață zilnică, unde prețurile sunt mult mai mari decât contractele care existau anterior”, a explicat premierul Gavrilița.

Există o singură soluție ieftină – să ne închinăm lui Putin

Din punct de vedere energetic, Chișinăul nu are acum spațiu de manevră. Toate soluțiile non-politice pe care le are Chișinăul sunt insuportabil de scumpe pentru populație. Singura soluție ieftină ar fi ca Maia Sandu să meargă la Moscova și să i se închine lui Putin, pentru a obține un preț mai mic la gaze. Ea a spus că nu va face asta niciodată, motiv pentru care și-a atras critici dure din partea opoziției pro-ruse. Asta ar însemna să justifice războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Miza guvernării pro-europene de la Chișinău este sprijinul extern – nu sub formă de credite, ci granturi. Ca să scape ireversibil de șantajul energetic rusesc, Moldova are nevoie de bani ca să poată cumpăra energie scumpă. Ca să reziste, acest ajutor trebuie să vină constant în următorii trei ani, timp în care se va interconecta energetic cu România. Proiectele electro-energetice deja au demarat, iar magistrala de gaze Iași-Ungheni-Chișinău este deja funcțională.

În luna noiembrie, Moldova a rămas de două ori în beznă din cauza bombardamentelor ocupanților ruși asupra infrastructurii critice din Ucraina. Încă din perioada sovietică, sistemele energetice ale Moldovei și Ucrainei sunt interconectate și se deconectează automat, în regim de avarie, atunci când se dezechilibrează. Anumite grupări politico-oligarhice de la Moscova și regimul separatist de la Tiraspol sunt extrem de iritate de faptul că Chișinăul a identificat soluții energetice fără Centrala de la Cuciurgan și consumă tot mai puține gaze ruseşti. Rusia și separatiștii de la Tiraspol pierd principalul instrument de șantaj și presiune asupra Chișinăului, iar grupările oligarhice la Moscova pierd bani, deoarece Chișinăul nu mai plătește nimic pentru energia produsă de separatiștii de la Tiraspol.

Planul odios al Rusiei, ușor de anticipat dacă ne uităm pe harta energetică

Dacă analizăm harta energetică a Moldovei, se pot anticipa cu ușurință următoarele lovituri din partea Rusiei. Sistemele energetice ale Moldovei și Ucrainei sunt unite prin două linii aeriene de tensiune înaltă: linia de 330 kilovolți de la nordul Moldovei (Bălți NHE Dnestrovsk), care, din Ucraina, ajunge la nodul energetic din Chișinău (la CET-1) și o altă linie, la sud, de 400 kilovolți Isaccea-Vulcănești-Chișinău, care trece mai întâi pe la nodul energetic de la Cuciurgan (controlat de separatiștii de la Tiraspol) după care vine spre Chișinău. Anume prin această linie de tensiune Chișinăul primește astăzi curent din România. În condițiile actuale, aceasta este o linie dublu vulnerabilă. În primul rând din cauza rachetelor rusești care cad în Ucraina, iar în al doilea rând, pentru că separatiștii pro-ruși de la Tiraspol o pot deconecta oricând printr-o simplă apăsare a unui întrerupător. Apropo, exponenții regimului separatist deja somează Chișinăul să plătească pentru faptul că ei acceptă ca electricitatea românească să treacă prin acest nod energetic spre Chișinău.

Având această realitate tehnică și ținând cont de faptul că o delegație de la Tiraspol a vizitat recent Moscova, unde a discutat anume aceste aspecte energetice, putem presupune că Rusia va încerca, în perioada următoare, să crească miza liniei electrice Isaccea-Vulcănești-Chișinău, care trece prin Transnistria. Mai exact, va încerca să facă Chișinăul dependent energetic exclusiv de această linie electrică, pentru a pune autoritățile moldovene, în plină iarnă, în situația de a accepta orice condiție a Tiraspolului în schimbul energiei electrice.

Există o singură metodă prin care Rusia poate încerca să-i creeze regimului separatist de la Tiraspol acest „coridor” de negocieri cu Chișinăul – scoterea din funcțiune a liniei de la nord Bălți NHE Dnestrovsk prin bombardamente asupra infrastructurii energetice ucrainene. Harta bombardamentelor masive rusești în ziua de 23 noiembrie 2022 asupra Ucrainei ilustrează perfect acest posibil scenariu.

Vitalie Călugăreanu - Deutsche Welle