O carte subliniat remarcabilă, o carte de colecție, o carte eveniment cultural

Am primit de curând, însoțită de o dedicație onorantă din partea poetului și președintelui Uniunii Epigramiștilor din România, domnul George Corbu, sub titlul „Caragiale vs. Urmuz”, o carte de colecție, apărută la Editura Leviathan, condusă de scriitorul Costin Tuchilă în colaborare cu doamna grafician Pușa Roth, artistă la care am apelat și eu pentru coperta romanului „Crimă pentru pământ”, copertă inspirată fericit de o icoană ardelenească pe sticlă, evocând coborârea de pe cruce a lui Isus.

Lucrarea domnului George Corbu reprezintă și sub raport estetic, grafic, talentul editorilor și virtutea lor de a da la lumina tiparului cărți cu adevărat opere de artă. Așa se înfățișează și cartea intitulată „Caragiale vs. Urmuz”, cu portrete semnate de Adina Romanescu.

Inspirata luptă ocrotită și slujită de excepționalul talent scriitoricesc al domnului George Corbu este, după opinia mea, o sărbătoare literară.

Iată câteva dintre epigramele care susțin aprecierea mea.

„Ce mai vis avui, amice!

Se făcea că-l văd, ferice,

Pe Urmuz stând la taclale

Cu maestrul Caragiale!...”

♦

„Două genii:

Nenea Iancu condamnat să-mpuște francu

Și Urmuz, înconjurat

De năluci, când s-a- mpușcat!...”

♦

„Ești sărac și n-ai parale,

Plângi pe țărmul andaluz?

De te tragi din Caragiale,

Să nu tragi precum Urmuz.”

♦

Onorat, cum am spus, de dedicația autorului, mă grăbesc și eu să-l salut în ipostaza de mare scriitor și epigramist în plină vigoare artistică, la 83 de ani, cum se vede și în cartea citată.

Sunt dator să adaug și că-l felicit și pentru că este tatăl eminentului George Corbu jr., cel mai de seamă colecționar român de autografe celebre însoțite de comentarii de istorie și istorie literară, ce-l înscriu printre cei mai importanți literați de azi.