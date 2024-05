Obiceiurile din închisoare păstrate de foști deținuți și în viața de zi cu zi: „Încă mă plimb înainte și înapoi în spații mici”

Timpul petrecut în închisoare își lasă amprenta asupra oamenilor. În acest sens, un utilizator al platformei Reddit a încercat să afle de la foști deținuți care sunt obiceiurile dobândite din acea perioadă, conform BuzzFeed.

Curios, utilizatorul Reddit u/youknowyoulick a întrebat: „Oameni care ați fost în închisoare, care sunt obiceiurile pe care le mai păstrați și astăzi și pe care le-ați dobândit în detenție?”

Iată câteva dintre cele mai interesante răspunsuri:

„Când tatăl meu a venit din închisoare, îmi amintesc că era foarte politicos. Avea grijă să nu lovească pe nimeni și întotdeauna spunea „scuzați-mă” dacă încerca să treacă pe lângă cineva”, a mărturisit un utilizator al platformei.

„Dormitorul meu este amenajat ca vechea mea celulă. În dormitorul meu, am totul la îndemână. Stau cu spatele la perete când sunt afară. Încă mă plimb înainte și înapoi în spații mici”, a mai dezvăluit un altul.

„Am stat 12 ani într-o instituție de stat. Singurul lucru cu adevărat ciudat pentru mine a fost să răspund la telefon. În primul rând, nu primești apeluri. În al doilea rând, imediat ce este făcută conexiunea, poți auzi cum te salută și apoi se aude un mesaj prin care ești informat că apelul este înregistrat și alte chestii, chiar înainte de a saluta înapoi.”

„Gustări de închisoare”

„Am dormit pe podea timp de 10 ani după ce am ieșit, pentru că în prima noapte (pentru a mă pedepsi), gardienii mi-au luat salteaua. Așa că, ca să le fac în ciudă, am dormit pe podea tot timpul.”

„Soțul meu încă mai face «gustări de închisoare». De asemenea, el transformă mâncarea în sandvișuri pentru că pâinea era ieftină și sățioasă. Dacă mergem undeva, cum ar fi un restaurant, se simte extrem de inconfortabil dacă nu are spatele lipit de un perete, astfel încât să poată vedea încăperea și să nu fie nimeni în spatele lui”.

„Prietenul meu a fost în închisoare cu ceva timp în urmă și încă își menține obiceiurile. Își spală hainele în duș sau în chiuveta din baie, mătură în fiecare dimineață, sare din pat imediat ce se trezește, trăiește destul de minimalist, este super fit și face sport în fiecare zi și (nu a învățat asta în închisoare, dar este un exemplu în ceea ce privește condiția fizică și autosuficiența) merge cu bicicleta peste tot.”

„Ieșind din închisoare, am observat că aveam obiceiul de a aștepta ca o persoană să îmi deschidă ușa”.

„Îmi pun mereu întrebări înainte de a arunca ceva. Tocmai am terminat o pungă de chipsuri și mă duc să o arunc - nu, trebuie să mă gândesc de două ori. Pot să folosesc punga asta goală la altceva? Asta e mentalitatea de închisoare: Nu aruncați niciodată nimic dacă nu sunteți absolut sigur că nu îl veți folosi. Păstrați totul.”