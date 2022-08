Noile documente explozive din războiul dintre Trump, FBI și justiția din SUA

Ce se va întâmpla cu și în SUA dacă ceva se dovedește adevărat din acuzațiile -deocamdată nedovedite și nejudecate – la adresa lui Trump ? Întrebarea este nu numai actuală, ci extrem, extrem de presantă deoarece, dacă justiția va formula o condamnare pentru spionaj și încălcarea legilor siguranței naționale, atunci, cu absolută siguranță, sunt de prevăzut consecințe foarte serioase pe multiple planuri. Unele care să afecteze nu numai, pentru mulți ani de acum înainte, modul în care se face politică în SUA și echilibrul social al țării, implicând poate reacții violente de protest din partea adepților fostului președinte, dar vor duce și la o slăbire a influenței și credibilității americane în lume.

Dar, înainte de a face considerații care – cel puțin în acest moment – nu pot fi decât unele destul de generale tocmai deoarece procesul de declasificare a documentelor care au justificat percheziția la domiciliul lui Trump în Florida cât și lista a ceea ce s-a găsit acolo sunt încă parțial clasificate. Și, mare atenție la acest aspect, s-ar putea ca unele să rămână așa deoarece aparțin domeniului securității naționale și nu vor putea fi văzute decât în condiții extrem de speciale, de judecători și personal care deține acreditările necesare. Dar, până atunci, puteți consulta aici tot ce a fost aprobat până acum pentru a intra în domeniului public, Ministerul Justiției din SUA răspunzând astfel uriașului interes dar și presiunii din partea opiniei publice de a înțelege natura și gravitatea problemei. Și, da, au fost descoperite 184 de documente clasificate, amestecate printre reviste, fotografii, scrisori și alte materiale diverse: printre ele se află 67 de documente marcate drept „CONFIDENȚIAL”, 92 de documente marcate ca „SECRET” și 25 „TopSecret”.

Documentul esențial, cel despre care s-a discutat atât de mult este ordinul de percheziție care autoriza agenții guvernamentali să intre pe proprietatea lui Trump pentru a căuta probe pentru comiterea unei infracțiuni. Pentru ca un judecător să emită un asemenea ordin trebuie ca, în prealabil, guvernul să fi prezentat, sub jurământ, mai multe declarații care să explice de ce se crede că a fost comisă o infracțiune și, pe această bază, să stabilească dacă există destule motive pentru a emite mandatul de percheziție. Dacă acesta se dă în scris, se numește AFFIDAVIT.

Extrem de gravă începe să fie situația din momentul în care în acest AFFIDAVIT se indică foarte limpede că există documente luate de Trump marcate ca HCS, deci conținând informații obținute din surse fizice ultrasensibile și a căror identitate și securitate imediată ar fi fost compromise, fiind vorba, spun unele surse, despre agenți sub acoperire care lucrează în cadrul unor guverne străine. Mai există acolo documente care au fost obținute folosind dispozițiile FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), documente la fel de sensibile tocmai pentru că, devenite parțial sau total publice, pot pune grav în primejdie identitatea unor surse interne și externe, informație care, prin lege, NU POATE FI DISCUTATĂ SAU TRANSMISĂ în vreun fel unui guvern străin, inclusiv aliaților. Mai erau acolo și documente din celebra și trist faimoasa categorie SI care cuprinde transcrieri și analize ale convorbirilor telefonice sau comunicațiilor guvernamentale ale altor state, inclusiv la cel mai înalt nivel.

Under 18 U.S.C. § 793(e), ‘[w]hoever having unauthorized possession of, access to, or control over any document … or information relating to the national defense which information the possessor has reason to believe could be used to the injury of the United States or to the advantage of any foreign nation, willfully communicates, delivers, transmits or causes to be communicated, delivered, or transmitted’ or attempts to do or causes the same ‘to any person not entitled to receive it, or willfully retains the same and fails to deliver it to the officer or employee of the United States entitled to receive it’ shall be fined or imprisoned not more than ten years, or both,” it reads, in part. (Page 4)

Pagina 4 din Affidavit

“A preliminary triage of the documents with classification markings revealed the following approximate numbers: 184 unique documents bearing classification markings, including 67 documents marked as CONFIDENTIAL, 92 documents marked as SECRET, and 25 documents marked as TOP SECRET. Further, the FBI agents observed markings reflecting the following compartments/dissemination controls: HCS, FISA, ORCON, NOFORN, and SI. Based on my training and experience, I know that documents classified at these levels typically contain NDI.”

Din declarația agentul FBI coordonator al percheziției

Există între documentele găsite la reședința lui Trump și unele din categoria NOFORN care presupune că nu pot fi văzute ce cetățeni americani sau străini, sau din categoria ORCON, denumire folosită de serviciile de informații americane pentru a marca o informație „cu origine controlată”, adică inducând cu precizie numele și locația sursei, în clar, precum și cu alte informații ajutătoare. Puteți vedea în document și o mențiune extrem de precisă : „mai multe documente conțin ceea ce par a fi note scrise de mână de POTUS” acronim sub care este desemnat Președintele în funcție al SUA.

Scandalul uriaș de-abia urmează căci deja a u început întrebările privind documente care conțin nume sau liste ale agenților activi folosiți de SUA și infiltrați în diverse guverne străine. Cine a mai văzut aceste liste și cuare ar fi putut fi eventualii beneficiari ai acestui tip de informații, mai periculoase decât detonarea unor bombe nucleare? Sau, la fel de problematică la nivel de consecințe internaționale, este discuția despre documentele conținând interceptările unor comunicații guvernamentale de nivel înalt căci, spre exemplu, acolo este obligatorie menționarea sursei care înregistrat convorbire, oficial prin mandat sau, cine știe, folosind instalații de spionaj neautorizate (vezi recentul scandal care pune în primejdie guvernul premierului Mitsotakis...).

Circul de-abia acum începe și sunt puține persoane care bănuiesc sau chiar știu cum se va sfârși. Poate, cum îmi spunea un prieten, să fie chiar rampa (foarte neortodoxă dar cu atât mai eficientă) de relansare a candidaturii prezidențiale pentru Trump.

Orice e posibil deoarece, după cum ne demonstrează realitatea nemiloasă, nimic, absolut nimic nu este imposibil.